BIKE FEST : Les Bikers du monde entier de retour sur l’île !

Du jeudi 10 novembre au dimanche 13 novembre, le club Harley Davidson des Caribbean Eagles organise son 14ème Bike Fest annuel. Des bikers du monde entier sont attendus pour cette nouvelle édition.

Chaque année, aux alentours du Sint-Maarten’s Day, le groupe Caribbean Eagles organise un grand rassemblement de motos à laquelle participent des motards du monde entier. Selon la directrice des activités par intérim, Jane Therond, «le Bike Fest est l’occasion de faire découvrir notre île d’une autre façon. C’est indéniablement un plus pour promouvoir la destination. Elle ajoute : « Comme Sint Maarten est un petit territoire, nous devons nous assurer de divertir les nombreux bikers en proposant un programme d’enfer : des groupes musicaux différents seront présents chaque soir dans les établissements, sans oublier le fameux concours de tee-shirt mouillé, la compétition de Pole Dance, et bien d’autres surprises encore » !

La sécurité avant tout

Les itinéraires des randonnées en moto dépendent du jour. « Nous faisons le tour de l’île dans le sens des aiguilles d’une montre un jour et dans le sens inverse le lendemain – avec notre propre équipe de circulation pour assurer la sécurité de tous. Donc, du 10 au 13 novembre, merci de nous aider en donnant le droit de passage au cortège », explique M Therond.

Dans le forfait complet, la nourriture et les boissons sont incluses. « Nous avons un menu différent chaque jour. Sint Maarten étant la capitale caribéenne de la gastronomie, je pense personnellement que c’est l’une des raisons pour lesquelles les mêmes motards reviennent toujours, sans compter l’amitié et l’hospitalité qui règnent ici. À présent, nous formons une grande famille heureuse ».

Le PROGRAMME

Le jeudi 10 novembre, les Caribbean Eagles accueilleront tout le monde au Soggy Dollar Bar à partir de 17 heures pour la Welcome Party avec le Livin High Band.

Le vendredi 11 novembre, à 10h30, la randonnée commence : Les motards partiront du club house des Caribbean Eagles et finiront au club house de Black Cross Club, où ils passeront la nuit lors d’un concert rock en direct après un détour par Port-de-Plaisance !

Le samedi 12 novembre, après une matinée consacrée au shopping, les bikers se retrouveront à 17h30 au club house des Caribbean Eagles pour se rendre au Soggy Dollar, où Control Band jouera de la bonne musique locale. Bien d’autres animations sont prévues tout au long de la soirée et de la nuit !

Le dimanche 13 novembre, dernier jour du Bike Fest avec le tour de l’île prévu à partir de 10h30. Les motards partiront une fois de plus du club house des Caribbean Eagles et finiront à Soggy Dollar, où une cérémonie de clôture aura lieu, accompagnée de quelques morceaux de musique de Percy Rankin et du Bonfire Band. Tous les motards sont les bienvenus pour participer aux balades autour de l’île. Les fêtes sont ouvertes à toute personne âgée de 18 ans et plus. _AF

Pour plus d’informations, contactez

cesxmboard@gmail.com, therondnetto@gmail.com ou consultez la page Facebook des Caribbean Eagles.

