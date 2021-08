Bien-être / Le Yoga des doigts anti-stress : 6 mouvements express pour se détendre immédiatement

Les mudras sont des gestes simples pour calmer les angoisses. Selon la médecine ayurvédique (médecine traditionnelle, originaire d’Inde), nos cinq doigts s’identifient à des Chakras.

Pour résoudre les petits soucis du quotidien, il existe des mudras faciles à réaliser. Elles correspondent à des gestes des doigts qui favorisent le passage des énergies dans le corps. En cas de pression au travail ou à la maison, réalisez la mudra en adéquation avec votre souci pour vous soulager et échapper aux tracas. Ces petits mouvements se pratiquent partout : à la maison, dans la rue, dans un café ou encore au bureau.

le pouce : il s’associe au Chakra du plexus solaire qui est relié à la digestion, aux muscles et au sens de la vue.

l’index : il coïncide au Chakra du coeur en lien avec la respiration, les poumons, le coeur, le système circulatoire, les bras, les mains et le sens du toucher.

le majeur : il s’identifie au Chakra de la gorge qui se connecte avec la gorge, la bouche, les oreilles, la faim, la soif, les problèmes de poids et le sens de l’ouïe.

l’annulaire : il se caractérise par le Chakra racine qui correspond au squelette, au système immunitaire, aux pieds, aux jambes et au sens de l’odorat.

l’auriculaire : il équivaut au Chakra sacré qui regroupe le contrôle global des sens du corps.

Le télétravail, l’école à la maison, préparer à manger, ranger… pendant la période de confinement ou de couvre feu, le stress s’impose rapidement dans les foyers. Être toute la fin de journée et soirée enfermé n’aide pas à calmer les anxiétés. Grâce au yoga des doigts, apprenez à recentrer les énergies positives dans votre esprit et votre corps.

Un exemple avec la mudra de la prière ou «Atmanjali Mudra». Simple à réaliser, il suffit de positionner vos deux mains paume contre paume à la verticale. Progressivement, ralentissez votre respiration et commencez à réfléchir sur plusieurs choses: «Qu’est ce qui est le plus important pour moi maintenant ?», «Et à l’avenir ?», «Qu’est ce qui me donne de la joie?». En plus de cette mudra, de nombreux mouvements des doigts apaisent les pressions ou encore les peurs passagères.

Découvrez le livre de Julie Frédérique, auteure de «Je m’initie aux Mudras qui soignent» (éd. Leduc.s)