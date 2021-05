Bernadette Davis invite les Saint-Martinois à se faire vacciner contre la Covid-19

La conseillère territoriale Bernadette Davis a profité des questions diverses en fin de séance plénière du conseil territorial hier, pour encourager les Saint-Martinois à aller se faire vacciner.

«Laisser de côté les conspirations et faites votre devoir de citoyen, faites-vous vacciner. Pensez d’abord à Saint-Martin», a déclaré l’élue qui estime que la campagne de vaccination est l’une des clés de la relance économique. Et de préciser qu’elle recevra sa seconde dose le 7 juin prochain.

Le président de la Collectivité plaide aussi pour «une vaccination de masse» et encourage «celles et ceux qui hésitent encore ». «Si vous ne faites pas confiance au gouvernement, quelque qu’il soit, faites confiance à la science», a-t-il insisté. En début de séance, Daniel Gibbs avait rappelé les conséquences de la crise sanitaire et des mesures pour freiner la circulation du virus, sur l’économie et le marché de l’emploi de Saint-Martin. «Je crois en la vaccination car c’est le meilleur moyen aujourd’hui pour les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois pour sortir de cette crise qui nous pourrit littéralement la vie depuis plus d’un an », a-t-il confié. (soualigapost.com)