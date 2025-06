BEACH VOLLEY : Un tournoi pour sacrer le King ou la Queen of the Beach à Orient Bay

Le dimanche 8 juin, l’association sportive Elloz donne rendez-vous aux jeunes passionnés de beach volley pour une journée de sport et de fun sur le sable d’Orient Bay. Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, le tournoi “King & Queen of the Beach” promet une ambiance conviviale et compétitive de 9h à 16h.

Ouvert à tous, même aux débutants, l’événement se distingue par son format original : ici, pas besoin d’équipe, on s’amuse et on progresse. Chaque enfant joue en solo et enchaîne les matchs contre différents adversaires dans un système tournant. À la fin de la journée, le ou la meilleure sera couronné(e) King ou Queen of the Beach. Une récompense est prévue pour le grand ou la grande gagnante. L’inscription est fixée à 10 euros par participant, à régler sur place. Le tournoi se tiendra sur les terrains du Club de Beach Volley Elloz, à deux pas de l’ancien Boo Boo Jam, entrée Cadisco. L’inscription en ligne est obligatoire et les places sont limitées. Soleil, sable et esprit d’équipe seront au rendez-vous de ce tournoi pensé pour valoriser la jeunesse et transmettre la passion du beach volley à Saint-Martin.

Inscriptions : https://urls.fr/Znp-0y