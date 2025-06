BEACH TENNIS / Tournoi homologué BT100 : une journée dédiée aux jeunes talents

Sur la plage de la Baie Orientale, les jeunes raquettes de Saint-Martin ont rendez-vous ce dimanche 8 juin pour le tournoi BT100 Jeunes U14-U18. Organisé par le KKO Beach Club, cet événement homologué par la Ligue Guadeloupe de tennis s’annonce comme un temps fort du calendrier sportif local.

Ouvert aux catégories U14 et U18 dans le cadre du BT100, le tournoi proposera également une formule “fun” accessible à tous les autres jeunes licenciés, afin de permettre une participation la plus large possible. Au total, une journée conviviale et compétitive sur le sable, encadrée par le juge-arbitre Mathieu Ferreira, et rythmée par des matchs aux allures estivales.

L’objectif est aussi de promouvoir la pratique du beach tennis chez les jeunes et fédérer autour d’une discipline en plein essor. Le rendez-vous est donné à proximité du Waï, à Orient Bay, pour une journée où le sport rime avec plaisir. _Vx