Beach Tennis : Saint-Martin défend les couleurs de la Guadeloupe en Colombie

Les premiers Jeux de la mer et de la plage d’Amérique centrale et de la Caraïbe auront lieu à Santa Marta du 19 au 26 novembre prochain.

La délégation guadeloupéenne présentera 50 athlètes dans cinq disciplines, natation, surf, sand ball, beach volley, et beach tennis. Ils seront opposés à de grandes nations telles que le Mexique, le Panama, Cuba, le Vénézuela et la Colombie.

Pour représenter le beach tennis féminin, une équipe saint-martinoise (Fanny Rollet et Virginie Carrien)a été sélectionnée par la Guadeloupe suite à ses résultats aux championnats de France en août dernier. Fanny et Virginie qui font partie du KKO Beach, la branche beach tennis du Tennis club de Saint-Martin, jouent ensemble depuis de nombreuses années. Malheureusement Virginie ne pourra pas se déplacer en Colombie cette année, Fanny fera donc équipe avec la vice-championne de Guadeloupe, Patricia Andreolleti. Toutes deux peuvent espérer ramener une médaille et pourquoi pas un titre.

C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à ces deux championnes ! _AF`

927 vues totales, 927 vues aujourd'hui