Beach Tennis : Guillaume Leruste, 2ème joueur français et double champion de France présent au FCBT pour encadrer des stages de perfectionnement du 7 au 15 décembre !

Le Friendly Caribbean Beach Tennis organise du 7 au 15 décembre des séances d’entraînement et de perfectionnement avec Guillaume Leruste, 2ème meilleur joueur français, double champion de France et 34ème joueur mondial. Qui dit mieux ?

Les cours se dérouleront tous les soirs de 16h30 à 21 heures sur les 6 terrains éclairés sur la plage du Palm Beach à la Baie Orientale.

Très motivé et impliqué dans le développement du Beach Tennis en France, Guillaume Leruste a créé, en 2019 avec Jérôme Maillot (actuel entraineur et sélectionneur de l’Équipe de France), l’académie Beach Squad. Cette académie a pour principales missions l’enseignement du Beach Tennis (cours collectifs, stages, clinics), l’accompagnement des joueurs de haut-niveau français (entrainements quotidiens, préparation physique, préparation mentale, suivis médical et suivis tournois), mais aussi et surtout le développement du Beach Tennis en France.

Depuis sa création en 2011, le Friendly Caribbean Beach Tennis a régulièrement mis en place des séances d’entraînement avec les meilleurs joueurs internationaux, nationaux ou caribéens.

D’autres stages seront organisés tout au long de la saison.

La volonté du FCBT est de développer la compétition en vue des prochains grands tournois et du championnat régional qualificatif pour les Championnats de France.

Une opportunité pour tous mais en particulier pour notre jeune championne et champion de Guadeloupe, Amélie et Alexandre Thiant, membres du FCBT.

A noter qu’une animation ouverte à tous sera mise en place ce dimanche. _AF