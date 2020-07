Beach-Tennis : Du grand spectacle et les favoris fidèles au rendez-vous !

Le Friendly Caribbean Beach-Tennis (FCBT), seul club affilié à la Fédération Française de Tennis (FFT), a organisé dernièrement un « FFT BT 1000 » sur ces 4 terrains du Palm Beach-Mont Vernon.

Un prize money de 1000 euros était proposé à l’occasion de ce 4ème Summer Tournament. 42 joueurs se sont rapidement inscrits, de 14 à 65 ans. Des joueurs de St Barth et de Guadeloupe ont fait le déplacement.

Le Beach Tennis, c’est une ambiance très conviviale unique et une technique facile qui permettent à tous de passer des moments formidables de joie et de sport. Nombreux joueurs découvraient la compétition pour la première fois et ont pu affronter des compétiteurs classés dans le top 50 français.

Une Tombola avait été organisée pendant le tournoi. L’argent récolté sera utilisé à l’achat de plantes pour végétaliser les abords de ces 4 terrains.

Au chapitre des résultats, la hiérarchie a été respectée avec la victoire chez les dames de la paire Julie Labrit – Juliette Nicolas et chez les hommes le succès attendu du duo Tom Lamort – Davy Pivert.

Bravo à eux et à l’ensemble des participants, sans oublier les organisateurs !

Retrouvez toute l’actualité du club durant l’été sur la page Facebook Friendly Caribbean Beach Tennis.

Restez connectés et surtout venez tester ce sport très dynamique & Friendly !

Contacter Laurence (Présidente) au 0690 31 31 22 ou Sabrina (Trésorière) au 0690 76 18 26

• Résultats Double Dames (classement FFT entre parenthèses)

Victoire de la paire LABRIT Julie (FFT 1) / NICOLAS Juliette (FFT 28) opposée au duo DELAPORTE Laurence (19) / GOUBARD Sabrina (53) : 6-2, 6-2

• Résultats Double Hommes

Victoire de la paire FCBT LAMORT Tom (FFT 14) / PIVERT Davy (FFT 62) contre LERASLE Christophe (FFT 36) / NICOLAS Sylvain (FFT 45) : 6-2, 6-3