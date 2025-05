BEACH TENNIS : Championat régional U14/U18 à Colombier

Les 17 et 18 mai prochains, le sable de Colombier accueillera le championnat régional de beach tennis jeunes U14 et U18, un événement phare organisé par le Friendly Caribbean Beach Tennis sous l’égide de la Ligue Guadeloupe de tennis. Ce rendez-vous, inédit sur notre territoire, réunira les meilleurs jeunes talents venus des îles du nord et de la Guadeloupe, bien décidés à défendre leur place sur les courts.

L’affiche promet du spectacle et une compétition de haut niveau, avec des jeunes athlètes déjà aguerris aux exigences de ce sport mêlant adresse, rapidité et esprit d’équipe. Pour ces joueuses et joueurs, ce championnat constitue bien plus qu’un tournoi : les meilleures paires U14 U18 de la Ligue de Guadeloupe – Saint-Martin – Saint-Barthélemy tenteront de décrocher leurs tickets d’accès aux Championnats de France 2025 de Beach Tennis qui se dérouleront à St-Georges de Didonne du 27 au 30 août 2025.

Pour cette édition qui compte déjà 18 équipes inscrites, c’est Christophe Lerasle, juge-arbitre, qui veillera au bon déroulement des matchs et à la rigueur sportive de la compétition. Un rendez-vous à ne pas manquer, de 8h30 à 17h30 samedi et dimanche, où la jeunesse caribéenne viendra écrire une nouvelle page de ses exploits sportifs, raquette en main et pieds dans le sable. _Vx