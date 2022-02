Baisse du nombre de demandeurs d’emploi en 2021 à Saint-Martin

Au 31 décembre 2021, 5 465 personnes sont inscrites à Pôle Emploi Saint-Martin toutes catégories confondues. C’est 170 de moins qu’un an plus tôt. En catégorie A, le nombre de personnes à la recherche d’un emploi s’élève à 4 555.

Si au premier trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a légèrement crû (+1,6%), il s’est ensuite affiché en baisse jusqu’en décembre. Il a diminué de 5 % sur un an ; cela représente 240 personnes en moins inscrites en catégorie A.

Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à chercher un emploi (2 660 contre 1 875), elles représentent 58 % des demandeurs d’emploi. Cependant, elles sont moins nombreuses qu’il y a un an (-245). Le nombre d’hommes inscrits en catégorie A, est quant à lui stable sur un an (+0,5%).

Les jeunes de moins de 25 ans sont eux aussi moins nombreux à rechercher un travail : 480 à fin décembre contre 535 un an plus tôt.

(soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui