Baisse des élèves dans tous les niveaux sauf au lycée

6 233 élèves avaient fait leur rentrée le 1er septembre (et les jours suivants selon le calendrier établi par les établissements). C’était 814 enfants de moins par rapport au nombre d’inscrits. Un mois plus tard, les chiffres ont été confortés, les services de l’Education nationale comptabilisent 963 enfants supplémentaires. 7 196 élèves sont ainsi présents dans les établissements scolaires publics de la partie française. Par rapport à l’an passé, c’est 41 enfants de moins.

3 593 élèves sont scolarisés dans le premier degré dont 1 249 en maternelle et 2 344 en élémentaire. «Une baisse de 3,6 % est constatée dans le premier degré par rapport au nombre d’élèves présents à la rentrée 2019, -3,8% dans en maternelle et -3,6 % en élémentaire », souligne le vice-recteur Michel Sanz. Cela représente 136 enfants en moins.

Le nombre de collégiens est aussi en baisse avec 86 élèves en moins, soit un total de 1 926 élèves. En revanche, les lycées comptent 181 élèves en plus cette année, soit un effectif de 1 677. Le nombre d’élèves dans le second degré a progressé de 2,7 % avec un total de 3 603 élèves et 75 étudiants en BTS (+ 2 étudiants). (soualigapost.com)