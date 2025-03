BADMINTON / Stage en Guadeloupe : une semaine intense pour les jeunes Saint-Martinois

Du 22 février au 2 mars, la Ligue de Guadeloupe de badminton a organisé un stage intensif pour les jeunes licenciés durant les vacances de carnaval. Ce stage, qui mêlait entraînements et activités ludiques, s’est clôturé par un tournoi où les participants ont pu mettre en pratique leurs acquis.

Parmi les clubs présents, cinq jeunes du SXM Badminton Club ont eu l’opportunité de participer, aux côtés de joueurs venus de Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Encadrés par quatre accompagnateurs, les stagiaires ont alterné entre sessions de badminton et activités variées : randonnées, chasse au trésor, course d’orientation, mais aussi laser-game, karaoké et même une session de Blackminton, une variante du badminton jouée sous lumière noire.

Les jeunes badistes de Saint-Martin ont su briller lors du tournoi final, décrochant plusieurs podiums. Mathys Rosas Degoy a remporté la série 6 en simple homme, tandis qu’Eliam Senecaux a atteint les demi-finales en série 5. En double, Lucas Regent Caillat et Eliam Senecaux se sont imposés en série 3. Rose Giroud et Nina Poulcallec ont décroché la finale en double dames série 2, tandis que Rose Giroud et Jin Weston ont remporté la série 3 en double mixte. Une expérience formatrice et inoubliable pour ces jeunes passionnés, qui repartent avec des souvenirs, des victoires et une motivation renforcée pour la suite de leur parcours sportif. _Vx

Infos : 06 90 66 77 37 – sxmbadclub@gmail.com

