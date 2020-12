Badminton : Joli succès du tournoi de Noël organisé par le SXM Badminton Club

Le mercredi 9 et le vendredi 11 décembre derniers s’est tenu au sein du SXM Badminton Club un tournoi organisé à la Halle des Sports de Marigot. La compétition a fait rage mais dans une ambiance conviviale !

12 équipes étaient réunies pour tâter du volant (10 équipes adultes et 3 équipes enfants).

Durant ces deux soirées, les joueurs ont pu exprimer leur engouement pour cette discipline sportive en vogue à Saint-Martin et ailleurs ! Le badminton un sport d’une grande richesse pédagogique et physique où on progresse vite et qui présente pour les enfants un grand intérêt en matière d’acquisitions motrices. Il faut le savoir…

En clôture du tournoi, tous les participants ont été récompensés avec des lots offerts généreusement par les commerçants de Saint-Martin.

Nul doute que ce premier tournoi en appellera d’autres….

En attendant, félicitations aux badistes présents qui ont offert un joli spectacle et à la team du SXM Badminton Club pour son organisation sans faille. _AF

Le Sxm Badminton Club tient à remercier les partenaires du tournoi :

Restaurant le Piment, Restaurant SAO, Restaurant La Trattoria, Cocoa, Le goût du vin, Beach party, Restaurant Chay’s, Pizzeria Assouan, Randy’s Flavor Restaurant, Coté plage, Pap et Pilles, La boîte à thé, Go Sport, Buzz, La Parisienne, Lil’Charly, Icôn, Librairie des Isles, Bureau Vallée, Office Fourniture, Yögart, Esquirre Electronics, Ici Paris, Cocolito, Institut Serenity, Mersea, 1863, Longchamps, Bleu de Perse, Restaurant Rancho del Sol de leur soutien et leur participation.