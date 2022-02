Badminton : Deux journées d’initiation organisées pour les enfants à la Halle des Sports les 2 et 3 mars prochains !

Le Badminton Club de Saint-Martin présidée par Angélique Armougom organise à la Halle des Sports du stade JL. Vanterpool deux journées d’initiation le mercredi 2 et jeudi 3 mars de 14h à 16h pour les enfants âgés de 10 ans et plus.

Ces deux journées de stage gratuites seront encadrées par Didier Nourry, diplômé d’Etat et formateur au sein de la Ligue de Badminton de Guadeloupe.

Les jeunes badistes (ndlr : joueur de Badminton) de Saint-Martin pourront ainsi bénéficier des conseils avisés d’un professionnel de la discipline et s’adonner avec joie à ce sport spectaculaire, physique et ludique.

Le club conseille aux personnes intéressées de téléphoner au plus vite pour choisir entre les différents créneaux horaires proposés, les places étant limitées. _AF

Contact : Angélique : 0690 66 77 37

