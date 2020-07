BAC 2020 : Le taux de réussite est de 96,8 % à Saint-Martin

429 lycéens ont décroché leur baccalauréat dont 265 avec mention, et 14 ne l’ont pas eu cette année à Saint-Martin toutes séries confondues. Le taux de réussite à l’examen est de 96,8 %, c’est 17,9 points de plus que l’an passé. Au niveau de l’académie, le taux de réussite est de 97,2 %.

A l’issue du rattrapage, la réussite est totale dans la série technologique ; les 83 élèves sont diplômés, 62 d’entre eux ont obtenu une mention (2 très bien, 24 bien, 36 assez bien).

L’an passé le taux de réussite était de 91,8 %. Dans l’académie, c’est le seul territoire où le taux de réussite est de 100 %. La moyenne académique est de 98,1%.

En série générale, 172 élèves ont été admis, soit un taux de réussite de 97,7 %. La progression est de 10,8 points. 111 mentions ont été décrochées (13 très bien, 33 bien et 65 assez bien). En série ES (économie et sociale), les 77 lycéens ont obtenu leur bac, en série S (scientifique) 62 sur 65 et en série L (littéraire) 33 sur 34 ont été admis. Le taux de réussite de l’académie est de 98,8 % et en Guadeloupe de 98,9 %.

Enfin, en séries professionnelles, 174 jeunes sont diplômés, soit un taux de réussite de 94,6 % contre 64 % l’an passé. 92 lycéens ont obtenu une mention (7 très bien, 26 bien et 59 assez bien). (soualigapost.com)