Autonomisation des femmes : un enjeu clé

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la plateforme Caribbean Boss Lady organise une discussion en ligne réunissant des femmes engagées qui œuvrent au renforcement du leadership féminin dans la région.

Junisa Gumbs, directrice de Cabinet du président de la Collectivité de Saint-Martin, Dr Jennifer Ithany-Cognet, spécialiste du leadership des femmes Kalinagos et Garifunas et directrice du Secrétariat technique d’Interreg Caraïbes, et Lorine Bozin, directrice d’EduCarib, apporteront leurs expertises et partageront leurs expériences sur les enjeux de la coopération régionale.

L’autonomisation des femmes est un enjeu clé pour le développement économique et social de la Caraïbe. Pourtant, les inégalités persistent, freinant l’accès aux responsabilités et aux financements. Face à ces défis, la solidarité et la coopération entre femmes sont essentielles pour créer des passerelles et bâtir des initiatives durables. Ce panel virtuel sera l’occasion d’échanger sur ces synergies et de mettre en avant des solutions concrètes pour renforcer l’impact des femmes dans tous les secteurs.

Ce rendez-vous, accessible en ligne demain 8 mars de 14h à 15h (AST), s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les leviers de coopération pour un leadership inclusif et un avenir où les femmes joueront un rôle toujours plus central. _Vx

Lien Zoom : https://urlr.me/J2b59Z

