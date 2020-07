Automobile : Venez découvrir la nouvelle concession Motorworld dédiée aux voitures d’occasion !

Il existe une demande croissante de transport fiable pour voyager à travers l’île tout en gardant la sécurité à l’esprit. Compte tenu de l’importance de la distanciation sociale, Motorworld Groupe de société élargit la tendance actuelle à fournir des voitures neuves et d’occasion de qualité à des prix abordables, avec l’extension de la concession actuelle à une nouvelle installation, “ Motorworld Voiture d’occasion ‘’ est situé à quelques pas de la concession actuelle au Welfare Road # 14, à Colebay, St. Maarten, et a été officiellement ouverte au public depuis le jeudi 2 juillet dernier.

« La pandémie de COVID-19 a affecté la vie et les moyens de subsistance de nous tous », explique Tariq Amjad, directeur général, Motorworld Groupe de société. « La santé et la sécurité étant une priorité absolue, nous sommes restés diligents pour nous protéger, protéger nos proches, nos clients et la communauté. Par conséquent, nous sommes mis au défi d’adapter nos offres pour s’adapter au climat actuel, où la sécurité est primordiale. De plus, la santé et la durabilité de notre entreprise sont au premier plan de notre vie quotidienne, car nous sommes confrontés aux impacts économiques de la pandémie avec des pertes financières importantes causées par les ralentissements, qui affectent les habitants de toute l’île. Par conséquent, notre expansion avec Motorworld Voiture d’occasion est un ajustement essentiel de notre modèle commercial afin de s’adapter aux tendances et aux besoins répandus au sein de la communauté d’une manière qui soit pratique et abordable pour mieux répondre aux besoins de nos divers clients », explique Amjad.

En mettant l’accent sur les véhicules d’occasion de qualité, Motorworld Voiture d’occasion est un établissement dédié, contrairement à tout autre sur l’île, avec un processus détaillé pour fournir des voitures d’occasion certifiées de qualité, soutenu par la marque Motorworld.

Le processus de certification de Motorworld pour les voitures d’occasion comprend une liste de vérification stricte en 150 points, y compris le diagnostic informatique, les vérifications mécaniques du moteur et d’autres composants de base, les détails, la carrosserie complète et la restauration de qualité d’usine de l’intérieur et de l’extérieur, au besoin, pour présenter une vitrine exemplaire de véhicules d’occasion certifiés.

Une « voiture d’occasion certifiée » est très différente de la voiture d’occasion moyenne. Les véhicules d’occasion de Motorworld vont des voitures aux VUS, camions et véhicules commerciaux, qui sont certifiés selon des spécifications clés.

La certification « véhicules d’occasion certifiés » de Motorworld Voiture d’occasion comporte plusieurs avantages et avantages, notamment :

Une Inspection multipoints de 150 points : les techniciens certifiés de Motorworld effectueront un examen approfondi de plus de 150 pièces et systèmes dans chaque véhicule pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences de qualité et fonctionnelles.

Réparations et restauration de qualité : les véhicules d’occasion certifiés de Motorworld seront manipulés par des techniciens qualifiés pour effectuer les réparations mécaniques et / ou les travaux de carrosserie nécessaires à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules.

Garantie : Tous les véhicules de moins de 5 ans seront vendus avec garantie pour plus de tranquillité d’esprit.

Échange : Échangez, échangez ! Améliorez votre véhicule (n’importe quelle marque) aux nouveaux modèles de Hyundai, Volkswagen, Mazda, Honda, Ford, Jeep, Ram, Isuzu ou Audi ! Nous évaluerons votre voiture, fournirons un rapport de diagnostic complet et vous offrirons une juste valeur pour votre véhicule. Plus de stress à vous soucier de la façon de vendre votre voiture !

De plus, Motorworld Voiture d’occasion se compose d’une énorme flotte de « véhicules de qualité auxquels vous pouvez faire confiance », maintenus à un niveau plus élevé que les voitures d’occasion ordinaires. Des photos seront prises fréquemment et mis à jour sur le site Web de Motorworld : http://www.motorworldsxm.com pour une visibilité numérique sur les fonctionnalités et les spécifications.

Tout le monde est encouragé à visiter Motorworld Voiture d’occasion pour un essai routier pour voir, ressentir et découvrir le ou les véhicules d’occasion certifiés qui vous intéressent.

Pour plus d’information merci de contacter :

Cris Deygoo, Used Car Sales Manager

T: +1 (721) 544-5294 ext. 173

C: +1 (721) 526-2256

E: cris.deygoo@motorworldsxm.com

E: sales@motorworldsxm.com

W: www.motorworldsxm.com

FB: fb.com/mwsxm