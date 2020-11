AUTOMOBILE : La Hyundai Grand i10 de nouvelle génération 2021 arrive à St. Maarten / St. Martin

La Nouvelle Génération 2021 Grand i10 est arrivée sur l’île et est disponible exclusivement chez Motorworld, le concessionnaire automobile Hyundai agréé pour cette région. De nombreuses améliorations technologiques ont été apportées, offrant plus de confort, de luxe, de sûreté et de sécurité, qui conduiront toutes à une nouvelle et meilleure expérience de conduite dans le Grand i10 2021. Le nouveau Grand i10 est un véhicule entièrement nouveau de haut en bas. Un extérieur entièrement redessiné, un intérieur au style inédit et une nouvelle technologie en font la meilleure offre à ce jour.

«Avec une vaste gamme de caractéristiques plus grandes, plus audacieuses et meilleures, le 2021 Grand i10 est arrivé juste au bon moment, doté d’une nouvelle technologie qui s’adapte parfaitement aux besoins actuels avec une confiance, et une sécurité qui offrent une tranquillité d’esprit pour conduire dans les rues étroites et/ou les longues routes de notre île paradisiaque. Lorsqu’il s’agit de naviguer sur des routes étroites et de se faufiler dans des parkings exigus, vous adorerez la maniabilité rafraîchissante de cette voiture intelligente. La toute nouvelle Grand i10 combine un extérieur compact avec un intérieur spacieux qui comprend beaucoup d’espace et de flexibilité pour vivre votre vie en grand», partage Tariq Amjad, directeur général du groupe Motorworld.

Commençant à seulement 189€ par mois, le Grand i10 de Nouvelle Génération 2021 attire l’attention avec son prix abordable qui comprend plusieurs améliorations de son design dynamique, ce qui n’est pas le cas dans cette catégorie. Avec ses lignes fluides et ses contrastes musclés, ce nouveau Grand i10 compact présente des caractéristiques essentielles :

• Écran tactile de 8 pouces avec Android Auto/Apple Car Play

• Caméra de recul

• Entrée intelligente sans clé avec démarrage par bouton-poussoir/bouton-push

• Garnitures intérieures Gris/Rouge/Bleu foncé

• Feux diurnes LED Boomerang

• Plus grand que le modèle de la génération précédente

• Plus sûr et plus sécurisé que jamais !

Le modèle Hyundai Grand i10 de la nouvelle génération 2021 se décline en deux versions incroyables : Berline et à Hayon. Toutes deux ont une consommation de carburant très efficace allant jusqu’à 19,3 kilomètres par litre, avec un moteur quatre cylindres de 1,2 litre à direction assistée. Cela les place au sommet de leur catégorie, avec des équipements et une connectivité innovante, uniques et incroyables, ainsi qu’un design extérieur qui vous fascinera.

Design extérieur

Ce modèle est doté d’une couleur bicolore qui le caractérise avec une longueur d’avance sur le reste. De plus, il présente un design frontal aux lignes musclées agressives, des phares à LED halogènes, un MFR et une projection. Il est également doté de feux diurnes en forme de boomerang, de phares antibrouillards et d’une nouvelle calandre.

Sur les côtés, il est doté de clignotants dans les rétroviseurs, de poignées chromées, d’une antenne tige et de l’emblème du nouveau design G-i10 dans le pilier C, ainsi que d’un nouveau design de 15 pouces roues en aluminium.

À l’arrière, le 2021 Grand i10 est doté de nouveaux feux de sécurité à réflecteur, de feux de freinage plus hauts, ainsi que de lignes de capteurs agressives sur la cinquième porte arrière.

Le Grand i10 est disponible dans une palette de couleurs variées telles que Typhon Argent, Rouge Feu, Bleu Alpha, Sarcelle, Noir Fantôme, Beige Impérial, Gris Titan et Blanc Polaire et l’option d’avoir une peinture bicolore (couleur de base / toit noir) ne sera disponible que pour ceux qui choisissent le Rouge ou le Blanc.

Aménagement intérieur

L’intérieur de la nouvelle génération 2021 Grand i10 a fait l’objet d’un relooking de grande qualité, avec l’intégration parfaite d’un nouveau design en grappe, comprenant un incroyable écran flottant 8 pouces, un tableau de bord coulissant, ainsi qu’un démarrage par bouton-poussoir à clé intelligente, un volant avec commandes audio et une grille de ventilation de type hélice.

Les modèles fluides bénéficient de sièges en similicuir pour tous, avec surpiqûres rouges, d’un écran tactile d’info-divertissement avec Apple Car Play et Android Auto, ainsi que d’un coffre de 260 litres.

Les dérivés de mouvement se contentent de sièges en tissu et en cuir. En parlant de sièges, ils ont été sculptés pour un plus grand confort général. Les sièges avant reçoivent de plus grands traversins latéraux et les fonds des sièges arrière (divisés 60/40) sont inclinés vers le haut pour augmenter le confort.

Les deux principaux arguments de vente du Grand i10 par rapport à ses concurrents sont l’entrée intelligente sans clé (avec démarrage par bouton-poussoir), le grand écran tactile de 8 pouces, les commandes au volant et les sièges en cuir, qui font défaut à beaucoup de ses rivaux les plus proches.

Dans l’habitacle et les sièges, le confort est primordial avec un porte-gobelet dans la console centrale, la climatisation arrière et les vitres électriques. Quant aux sièges arrière, ils disposent d’une capacité de pliage de 60:40. De plus, ce modèle complet comprend un réglage de la hauteur du siège du conducteur.

Sous le capot

Le nouveau Grand i10 est propulsé par un moteur 1,2 l très économe en carburant et très agile, qui est un moteur à essence 4 cylindres délivrant 61kW / 114Nm. La suspension avant est montée avec une jambe de force de type McPherson avec butée en uréthane qui donne de la stabilité lors des trajets sur route difficile et réduit le roulis de la carrosserie, ce qui améliore les performances en virage. La suspension arrière utilise un essieu à poutre de torsion couplée avec un amortisseur vertical qui minimise le rebondissement de l’amortisseur, offrant une conduite confortable et stable. L’aérodynamique avancée combinée à une structure de carrosserie solide et à une utilisation étendue de matériaux absorbant le son, assure une isolation NVH supérieure pour une expérience de conduite silencieuse et agréable.

Les éléments de conception du GRAND i10 ont augmenté la stabilité globale de la voiture et avec un faible Cd (Coefficient de traînée) de 0,347, ce qui se traduit par un rendement énergétique élevé.

Une sécurité sans compromis

Toutes les voitures Hyundai sont développées, testées et construites conformément à la «philosophie de conduite sûre» de Hyundai. Au-delà des technologies de sécurité active, le tout nouveau Grand i10 est construit pour respecter les normes strictes de Hyundai en matière de sécurité des occupants et des piétons. Conçu pour un plaisir de conduite ultime et une totale tranquillité d’esprit, le Grand i10 est doté d’un système de sécurité avancé offrant la meilleure sécurité active et passive pour une conduite sans stress. Avec l’application de 65 % d’acier haute résistance (AHSS) + acier haute résistance (HSS), le tout nouveau Grand i10 atteint une rigidité statique et dynamique importante avec une connectivité structurelle améliorée, ce qui en fait une structure de carrosserie solide. Tous les véhicules sont équipés d’un système d’alarme antivol, ce qui les rend plus sûrs et plus sécurisés que jamais.

Garantie

La nouvelle génération de la Grand i10, et tous les modèles Hyundai, bénéficient d’une garantie de 5 ans et 100 000 km pour cette tranquillité d’esprit.

«Plus grand, plus audacieux et meilleur !»

En résumé, le nouveau Grand i10 est «plus grand, plus audacieux et meilleur», et il se distingue par son STYLE, sa TECHNOLOGIE, ses CARACTÉRISTIQUES PREMIUM, son ESPACE, sa SÉCURITÉ et sa GARANTIE UNIQUE, surpassant tous les autres. Le tout nouveau Grand i10 se définit par 5 points forts : un design audacieux et élégant, un habitacle haut de gamme et spacieux, des options de groupe motopropulseur avancées, une technologie intelligente et innovante et une totale tranquillité d’esprit.

Le stock vient d’arriver à Saint Martin et la demande pour le nouveau 2021 Grand i10 est à son plus haut niveau ! Ne manquez pas cette occasion d’être le premier à posséder la nouvelle génération 2021 Grand i10 à un prix de lancement abordable, avec des mises à niveau impressionnantes.

Pour plus d’informations,

veuillez contacter Motorworld :

MOTORWORLD

#223 Galisbay – Marigot, St. Martin

Tél. : +011 (590) 590 52 88 01

Email : info@motorworldgroupsxm.com