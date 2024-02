AUTOMOBILE : GAC Motor débarque à Saint-Martin

L’année aura démarré en force pour Motorworld avec le lancement exclusif de GAC Motor, la nouvelle marque automobile ajoutée sous l’égide de l’entreprise locale qui ne cesse d’innover pour proposer à sa clientèle des véhicules d’exception.

Le showroom Motorworld de Cole Bay fut pris d’assaut le vendredi 26 janvier dernier, des centaines d’invités et amoureux des voitures ont assisté au dévoilement de GAC Motor, la petite dernière mais grande marque distribuée par Motorworld. Classée 165ème dans le classement Fortune Global 500 des plus grandes entreprises de 2023, GAC Motor, dont les origines remontent à 1948, a été classée marque chinoise N°1 de la meilleure qualité sur 8 années consécutives par J.D. Power & Associates. Connue sous le nom de « Constructeur Japonais de Chine », GAC Motor fabrique par le biais d’une coentreprise des Honda depuis 1998, Toyota depuis 2004, Hino depuis 2007 et Mitsubishi depuis 2012. En empruntant les normes et méthodes de fabrication de très haute qualité de Toyota et Honda, GAC Motor annonce une prévision de vente de 4.750.000 véhicules par an d’ici 2030. Ambitieux, et à juste titre : leur slogan de marque « GO AND CHANGE » met l’accent sur la motivation de l’entreprise à toujours aller plus loin et à constamment s’améliorer. GAC Motor consacre ses efforts à produire des véhicules reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité. Trois modèles différents étaient exposés à l’événement de lancement, dont l’étonnant GS3 Emzoom, le SUV compact le plus rapide de Saint-Martin avec un moteur turbo de 1,5L performant développant 174ch, l’étonnant Emkoo, un SUV plus spacieux et l’impressionnant GS8 de luxe à 7 places. D’autres modèles de GAC Motor seront disponibles prochainement, notamment la berline sport Empow, la mini-fourgonnette M6 Pro et une fourgonnette VIP ultra luxueuse appelée M8. Ces modèles sont également couverts par la meilleure garantie actuellement disponible, tous les modèles GAC bénéficiant d’une couverture pare-chocs à pare-chocs de 5 ans/150.000 km. Forts d’un design extérieur unique qui rappelle les lignes du diamant, les véhicules GAC Motor sont pourvus de fonctionnalités inédites comme l’éclairage ambiant multicolore, un grand écran tactile multimédia et un toit ouvrant panoramique avec pare-soleil électrique. Les fonctionnalités de sécurité n’en demeurent pas moins impressionnantes dont les caméras de détection, l’antidémarreur pour prévenir des vols et les poignées de portières cachées.

Les concepteurs de GAC Motor accordent une grande attention aux détails, ce qui a sauté aux yeux des visiteurs dans le showroom. Pour Tariq Amjad, directeur général de Motorworld, « La participation et la réponse de nos invités à l’événement de lancement ont été impressionnantes, et je voudrais tout d’abord remercier tout le monde pour son soutien. GAC Motor est l’un des plus grands constructeurs automobiles en Chine, produisant 2,4 millions de voitures en 2022 et ayant connu une croissance incroyable sur les marchés internationaux. Cette marque allie qualité, innovation et design raffiné dans un haut de gamme abordable. C’est une expérience que nous voulions pouvoir offrir à nos clients ». _Vx

Infos : +1 721 544-5294

20 Welfare Road, Cole Bay

www.motorworldgroupsxm.com

Instagram : motorworld_sxm

Facebook : mwsxm

