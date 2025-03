AUTO : Motorworld distingué à la Conférence Internationale des Partenaires GAC 2025

Le groupe Motorworld a brillé sur la scène mondiale lors de la Conférence Internationale des Partenaires GAC 2025 à Guangzhou, en Chine, en recevant deux prestigieuses récompenses. Cette reconnaissance consolide son rôle clé dans le réseau international de GAC Motor et met en lumière son excellence dans la distribution automobile.

Eva Lecciones, conseillère commerciale chez GAC Motorworld, a été honorée du prix ‘Élite des ventes de l’année’, une distinction attribuée à seulement six professionnels dans le monde. Ce prix souligne son engagement envers un service client d’exception, ses démonstrations produits de haute qualité et son expertise en techniques de vente. C’est Tariq Amjad, directeur général de Motorworld, qui a accepté ce prix en son nom.

En parallèle, Motorworld s’est vu décerner le titre de ‘Distributeur mondial de premier plan’, confirmant son influence croissante dans la région caribéenne. Tariq Amjad a, lors de son discours, mis en avant le lancement officiel de GAC Motor chez Motorworld en 2024, son expansion rapide dans plus de 20 territoires caribéens et les stratégies clés ayant contribué à son ascension.

GAC Motor a enregistré une croissance record de 96 % en 2024, la plus forte parmi les marques chinoises, et poursuit son développement à l’international avec 391 magasins dans 72 régions. Grâce à ces distinctions, Motorworld affirme son leadership dans les Caraïbes et son rôle essentiel dans le succès mondial de GAC Motor. _Vx

