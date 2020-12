Attaque mortelle de requin-tigre à la Baie Orientale : L’arrêté d’interdiction de baignade et de pratique des activités de sports nautiques prolongé jusqu’au 22 décembre

Suite à la réunion qui s’est tenue mercredi dernier à la Préfecture et conjointement avec le préfet, Serge Gouteyron, le président Daniel Gibbs a prolongé l’arrêté d’interdiction de baignade et de sports nautiques jusqu’en début de semaine prochaine (mardi 22 décembre).

Le temps pour les services de l’Etat et de la Collectivité de faire procéder à l’enlèvement des corps-morts près des côtes (pontons mobiles et plateformes flottantes), susceptibles d’attirer les poissons et prédateurs marins.

Rappelons que la baignade et l’ensemble des activités de loisirs nautiques nécessitant une mise à l’eau sont strictement interdites sur tout le littoral de la partie française, y compris à Pinel, Tintamarre et Caye Verte.

Un arrêté d’interdiction de certaines formes de pêche a également été pris mercredi soir par mesure de précaution et jusqu’à nouvel ordre. _AF