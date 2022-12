ASSOCIATIONS : Retour sur le premier Gala du Bénévolat

Ce vendredi 9 décembre, la première édition du Gala du Bénévolat organisé par la Collectivité avait pour volonté de valoriser l’engagement associatif des bénévoles sur le territoire.

Tenue de soirée oblige, la Villa des Lauriers à la Savane accueillait la soirée de gala avec une décoration de circonstance. Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat du 5 décembre, Martine Beldor en charge de la vie associative à la Collectivité avait à cœur de mettre en lumière les femmes et les hommes qui œuvrent dans l’ombre et quotidiennement au service de Saint-Martin et de sa population au détriment parfois du bonheur de leur famille, à savoir les associations et les bénévoles. Sacrifice, dévouement, don de soi, abnégation et amour de Saint-Martin sont les termes repris pour caractériser les invités présents lors de la soirée, personnes qui méritent le respect partagé par Louis Mussington, président de la Collectivité.

Lors de son discours, Martine Beldor a souligné la valeur inestimable de celles et ceux qui ont choisi la voie associative, domaine où la recherche de bénévoles peut souvent s’avérer être un véritable parcours du combattant. Pur outil d’inclusion, d’insertion, de création et de développement de l’emploi, l’association est par définition au service des autres… et des animaux, l’énorme travail de protection par le Collectif Animaux SXM a d’ailleurs été mentionné par la représentante de la vie associative pendant son allocution, ainsi que les projets ambitieux prévus l’année prochaine comme la confection d’un annuaire des associations pour mars 2023, dispositif qui permettra de fédérer davantage les structures et une mutualisation des moyens comme la mise à disposition de matériel aux associations. La soirée récompensait également cinq figures du secteur associatif avec la remise de la Médaille d’honneur du bénévolat en reconnaissance de leur engagement actif sur le territoire : Mark Yokoyama des Fruits de Mer, Keith Carty de l’association sportive de Marigot, Jeremy Watt de Madtwoz Family Association soutenu par plusieurs jeunes de Sandy Ground, Andy Polynice de Swali’Tainment et Gaëtane Fleming de Forever Young. L’art était également représenté lors de ce premier gala du bénévolat avec des chants dont l’hymne de Saint-Martin et Joie’nita de l’association Soleil Caraïbes, et la récitation de poèmes par Léon Noël dont le poignant « Togetherness ». Le gala du bénévolat s’est poursuivi jusque tard dans la nuit avec la promesse d’une seconde édition l’année prochaine. _Vx

