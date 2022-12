ASSOCIATIONS : Inauguration du premier Point d’Appui à la Vie Associative

C’est sur le parking de l’ancienne MJC de Sandy Ground que la Collectivité de Saint-Martin a inauguré son tout premier Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA). Trois autres structures seront prochainement développées à Grand-Case, Quartier d’Orléans et Concordia.

Si les associations sont nombreuses sur le territoire de Saint-Martin avec la création de 47 en 2022, la présidente de la commission Vie Associative, Martine Beldor, avait à cœur d’apporter un soutien particulier aux différents acteurs. Avec la création d’un Point d’Appui à la Vie Associative, les organismes concernés pourront bénéficier dès le 2 janvier 2023 de l’expertise de trois agents de la Collectivité, en collaboration avec l’association Kogito, pour les démarches administratives et techniques liées à la création, la gestion et le développement d’une association dans la salle du Conseil de quartier embellie de la touche artistique de Madtowz. En présence de Louis Mussington, président de la Collectivité, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente en charge de la délégation au développement humain, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, la sénatrice Annick Pétrus ainsi que Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de la Martinique, et Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, tous deux en visite officielle et invités pour l’occasion, Paul Dollin, direction général adjoint de la délégation au développement humain, a exposé des chiffres qui prouvent le dynamisme de la vie associative saint-martinoise : 300 associations actives sur le territoire, 79 en 2020, 127 en 2012 et 140 associations subventionnées en 2022. La création d’un guichet unique tel que le PAVA répondra aux besoins exprimés collégialement par les associations. Les horaires seront variables avec la mise en place de nocturnes et d’accueil le samedi matin sur rendez-vous. La volonté politique est d’offrir un accompagnement de proximité et un suivi renforcé aux associations et aux porteurs de projet. Si le premier PAVA est établi à Sandy Ground, d’autres points d’appui seront bientôt installés dans les quartiers de Concordia, Grand-Case et Quartier d’Orléans, avec la même volonté d’aider la vie associative de Saint-Martin à concrétiser leurs projets, à créer de l’emploi et à mener encore plus d’actions. _Vx

