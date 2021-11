Association : Une visite des piscines naturelles de Pointe Blanche organisée par l’association ACS ZEPIN

Le dimanche 31 octobre dernier, une vingtaine de personnes a participé à la visite des piscines naturelles de Pointe blanche, une sortie organisée par la dynamique ACS ZEPIN (Association culturelle et sportive – Zone d’éducation prioritaire des îles du Nord).

Des participants qui ont eu le plaisir de découvrir, voire redécouvrir, les jolis bassins de Pointe Blanche avec leurs eaux claires et attrayantes, surplombés par un bel écrin de verdure, suite au temps humide qui a précédé la sortie.

Le parcours du sentier a été l’occasion d’apprécier au loin les îles avoisinantes, et de partager des connaissances sur leur histoire et leur géographie ; point culminant, habitants, flore…

L’apothéose a été la baignade, pour petits et grands, par une mer calme et protégée.

La randonnée s’est terminée à 17h30 environ, avec un amusant Quiz sur les informations retenues durant la visite, qui ont permis de récompenser les gagnants, et de prendre le temps de la récupération autour d’un snack servi au soleil couchant.

La Vice-Présidente de l’ACS ZEPIN, Leen Maud Minori-Mirre, tient à remercier les participants pour leur enthousiasme et leur bonne humeur.

L’Association Culturelle et Sportive ZEPIN est une association qui existe depuis 1998, et qui continue à s’ancrer et à promouvoir la culture, le sport, l’éducation et le numérique auprès de jeunes et d’adultes.

Pour toute information : acs.zepin@gmail.com – WhatsApp 0690-369-620