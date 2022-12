ASSOCIATION : Une belle tombola au service des animaux

Samedi 3 décembre dernier, le Collectif Animaux SXM organisait sa première tombola au profit des chiens de Saint-Martin. Les membres de l’association ont donné énormément d’énergie pour mobiliser les commerçants et la population, qui ont tous deux répondu présents avec plus d’une soixantaine de lots à gagner et 2.300€ de tickets vendus.

L’évènement avait lieu au restaurant Le Garden à Cul-de-Sac : jeux, animations, blind-test, tout était prévu pour divertir le public impatient d’assister au tirage de la tombola qui proposait divers lots dont des bons d’achat chez différents restaurateurs, des pochettes et casquettes, des paniers cadeaux, un toilettage pour chien, des soins du visage et massages, des cours de kite et de surf, un tour en jet ski, une balade à cheval, un tour en hélicoptère et un vol d’initiation au pilotage. Au prix de 5€ pièce, ce ne sont pas moins de 460 tickets de tombola qui ont été vendus au profit des animaux. Grâce à cela, l’association active depuis 8 mois a permis de régler nombreuses factures vétérinaires. Après avoir participé sans relâche à toutes les sessions de la fourrière en 2022, l’association de protection des animaux de l’île a dû se résigner bon gré mal gré à ne pas prendre part à celle en cours, faute de moyens à la fois humains (bénévoles, familles d’accueil) et financiers. La prise en charge d’un seul animal coûte 330€ malgré les tarifs associatifs.

Entre identification, vaccination, passeport, vermifuge, stérilisation et tests des maladies des vers du cœur et de la fièvre des tiques qui peuvent être mortelles et dont les résultats s’avèrent souvent positifs, les frais peuvent s’avérer considérables. Après l’action « un don ou un sort » le soir d’Halloween, une nouvelle récolte de dons sera organisée à Noël dans le quartier de Mont Vernon, baptisée « les étrennes du Collectif ». Le 30 novembre dernier, après plusieurs semaines de dur labeur administratif, l’association a fait sa première demande de subvention auprès de la Collectivité, à hauteur de 34.500€, équivalant à la prise en charge de 100 chiens. En attendant la réponse des officiels, les membres du Collectif Animaux SXM sont entrées en contact avec les services des impôts de Guadeloupe afin de devenir une association reconnue d’intérêt général pour que les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôts. Le collectif qui a aidé à la sauvegarde d’une centaine de chiens en 2022 n’a pas l’intention d’arrêter son élan l’année prochaine, et tant mieux. À suivre… _Vx

