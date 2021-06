Association : Un beau succès pour la 1ère édition du rallye culturel et sportif organisée par l’ACS ZEPIN

Une première édition pleine de succès qui a allié connaissances historiques de l’île et challenges sportifs ! Après le marquage des véhicules sur le parking de Galisbay, d’un briefing et d’un échauffement dynamique des participants, c’est à 8h30 précises, le lundi 24 mai dernier, que les 10 équipes se sont lancées à l’assaut de la découverte des énigmes sur le patrimoine historique de Saint-Martin.

L’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive de la Zone Education Prioritaire Iles du Nord) s’est encore donnée les moyens de réaliser une manifestation de plus grande envergure par cette première édition. Si le questionnaire était dans les tiroirs, il a fallu le réajuster pour condenser le tout en une vingtaine de questions et y adjoindre une partie innovante liée au numérique.

Pour rendre la découverte historique de l’île plus attrayante, des activités sur base de jeux d’antan étaient couplées. Ainsi, après avoir découvert des particularités du fort Louis, ou d’anciennes exploitations, les candidats par équipes étaient amenés à jouer au « y ka y pa ka », à la roue du bolide ou encore, à réaliser des épreuves sur l’eau. Sur certains lieux, ils devaient pour justifier leur passage, envoyer en temps réel leur position via une application.

L’ensemble des activités s’est déroulé dans la convivialité, avec le respect des gestes barrières en vigueur, pour se prolonger sur la plage du Galion, avec un déjeuner local servi par Titine’s Place et un rafraîchissement cocos coupés sur place par Johnny Under the Coconut Tree, et la remise des prix aux gagnants (suite et fin dans notre prochaine édition).

Classement par équipe au rallye :

1er : Les 3 Pélicans 190 points,

2e : Les Coconuts 185 points,

3e : Les Aristoloches 163 pts,

4e : Coralita 160 pts,

5e : Indigo 140 pts,

6e : Oualichi Explorers 121 pts,

7e : Hibiscus 120 pts,

8e : Coleus 98 pts,

9e : Photographes Beauperthui 84 pts,

10e : Les Ti-beaumes 80 pts.