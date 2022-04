ASSOCIATION & SPORT : Seconde édition du V.E.I.S.S. Zumba ce samedi 16 avril 

Du sport pour la bonne cause, rien de tel que de se retrouver pour une séance de zumba au coucher du soleil afin de récolter des fonds pour le projet V.E.I.S.S School Initiative et lutter contre le vitiligo.

V.E.I.S.S, Vitiligo Educate Inspire & Support SXM, est une association à but non lucratif fondée par Gerline Isaac en juin 2021 dont l’objectif principal est de permettre aux personnes vivant avec le vitiligo de devenir plus confiantes tout en faisant face aux traumatismes psychologiques d’une vie avec cette maladie auto-immune permanente et en les surmontant. V.E.I.S.S organise des programmes informatifs, des réunions, des ateliers, des événements et des campagnes qui fournissent un soutien de sensibilisation aux personnes vivant avec le vitiligo et à leurs familles qui cherchent à comprendre cette pathologie. Le vitiligo est une maladie de l’épiderme qui se caractérise par des taches blanches, qu’on appelle aussi dépigmentation, qui apparaissent et s’étendent surtout le visage, les extrémités, les articulations et les zones de frictions. 70 millions de personnes dans le monde en souffrent, physiquement mais aussi psychologiquement, avec un grand nombre de cas de patients isolés en grande anxiété sociale et dépression liées à la maladie. L’association V.E.I.S.S a mis en place deux projets majeurs depuis sa récente création. Le premier étant le projet V.E.I.S.S School Initiative qui consiste à intervenir dans les écoles de Saint Martin et Sint Maarten en vue d’éduquer et de sensibiliser les élèves pour mettre l’accent sur la force que représentent les différences, transformer les esprits et briser les stigmates encore fort présents du vitiligo. Le second projet de V.E.I.S.S est d’envoyer deux de ses membres à la conférence annuelle sur le vitiligo qui se tiendra dans le Minnesota du 23 au 27 juin 2022. Ce rassemblement est une opportunité d’acquérir plus de connaissances auprès du corps médical spécialisé (dermatologue, thérapeute), de partager les expériences et de se retrouver entre patients atteints de vitiligo dans un endroit sûr. Pour ce faire, l’association organise une session de Zumba pour collecter des fonds qui couvriront les frais du voyage et à préparer la logistique du projet V.E.I.S.S School Initiative. Après un franc succès de la première édition en octobre dernier sur la plage de Friar’s Bay, la deuxième Zumba fitness aura lieu quant à elle au Cocky Turtle Bar à la Kimsha Beach ce 16 avril de 17h30 à 18h30 et animée par Learie Hall, instructrice de Zumba au Hall of Fame Fitness. $20 pour les adultes, $10 pour les enfants de moins de 10 ans qui, eux, repartiront avec une boîte à goûter. Tous les participants recevront un bracelet édition limitée « I DO NOT SEE COLOR I SEE LOVE ! » (« Je ne vois pas la couleur, je vois l’amour »), ce qui leur permettra d’obtenir des réductions sur les boissons mises en vente lors de l’évènement. Les inscriptions pour cette cause importante sont ouvertes ! _Vx

Infos : +1-721-5269241 – +59 06 90 38 77 99 – veissxm@gmail.com

