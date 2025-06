ASSOCIATION : Sport, histoire et mémoire au cœur du 5e Rallye Culturel et Sportif de l’ACS ZEPIN

Dans le cadre de son programme 2025 « Challenge yourself ! Fit up ! », qui consiste à s’initier à une activité sportive ou de pratiquer une activité sportive alliant l’apport de connaissances culturelles et historiques de l’île de manière ludique, l’ACS ZEPIN Saint Martin association a tapé fort ce 18 mai 2025. En effet, c’était la 5ème édition de son Rallye Culturel et Sportif qui mixait le sport/ des énigmes sur l’histoire de Saint Martin depuis sa découverte en 1493 jusqu’à nos jours et des jeux traditionnels. L’adresse, l’effort, la randonnée, la mémorisation, l’endurance à terre comme en mer, tels étaient les ingrédients de cette année. 24 équipes se sont ainsi lancées dans le parcours rallye sitôt le warm-up et les jeux traditionnels sur le parking de Galisbay, après le check-list de 7h30.

L’arrivée s’est tenue en début d’après-midi, sur la plage de la baie de l’embouchure avec encore d’autres jeux sportifs traditionnels et de la danse folklorique. Comme chaque année, l’ACS ZEPIN propose ce rallye qui entre dans le cadre du mois anniversaire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Il s’agissait aussi de mettre le doigt sur cette partie sombre et peu connue de l’esclavage sur l’île. D’ailleurs, le thème portait sur les habitations sucrières jadis sur Soualiga. Ce sont plus d’une centaine de participants venant de l’île, de la Caraïbe, d’Europe et du Canada, qui se sont challengés pour franchir chacune des étapes de ce rallye tout en apprenant plus sur l’histoire de l’île. Ce rallye s’est terminé en toute convivialité, par un copieux déjeuner à la plage avec la remise des récompenses.

L’équipe qui a remporté le trophée Moaï est l’équipe Sucrerie Union, famille Clément, déjà placée seconde l’an dernier.

L’association remercie tous les participants pour leurs efforts, leur esprit sportif et de cohésion, le Staff et les commissaires bénévoles. L’ACS ZEPIN remercie également la collectivité de Saint Martin pour son soutien ainsi que les sponsors de l’île qui adhèrent à ce concept alliant culture et sport, et, qui ont contribué à la récompense des efforts.

Résultats et classement :

1er : Equipe 12 Sucrerie Union

2ème : Equipe 15 Sucrerie Garden of Eden

3ème : Equipe 19 Sucrerie Ann-Mary, famille Didier

4ème : Equipe 10 Sucrerie Golden Rock

5ème : Equipe 9 Sucrerie Gibraltar /Pro&Cie

6ème : Equipe 22 Sucrerie Les deux amis/ La maison boutique by 13

7ème : Equipe 7 Sucrerie Lottery

8ème : Equipe 13 Sucrerie Belle Plaine/ Famille Stephen

9ème : Equipe 11 Sucrerie Paradis

10ème : Equipe 16 Sucrerie L’Espérance/ Familles Montanari et Detoc

11ème : Equipe 21 Sucrerie Friar’s bay/ Famille Daviaud

12ème : Equipe 14 Sucrerie Relief/ Famille Geoffroy

13ème : Equipe 17 Sucrerie Golden Grove/ One by K

14ème : Equipe 18 Sucrerie Saint Louis

15ème : Equipe 24 Sucrerie Two Brothers

16ème : Equipe 4 Sucrerie Hope / Familles Dugué et Moulay

17ème : Equipe 23 Sucrerie Mount Vernon

18ème : Equipe 6 Sucrerie Delight

19ème : Equipe 20 Sucrerie Chambard/ Famille Raux

20ème : Equipe 8 Sucrerie Saint James

21ème : Equipe 1 Sucrerie Spring/ My Pilates Sxm

22ème : Equipe 2 Sucrerie Morne Fortune

23ème : Equipe 5 Sucrerie Diamant

24ème : Equipe 3 Sucrerie Favorite

Prix de la combativité : Sucrerie Golden Grove

Prix meilleure équipe sportive toutes épreuves : Sucrerie Union

Prix de la photo fun : Sucrerie Lottery

Prix des commissaires : Sucrerie Belle Plaine

Prix de l’âge doux : Sucrerie Delight