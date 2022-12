ASSOCIATION : Sem Ta Route offre une belle fête de fin d’année à ses jeunes

Ce jeudi 22 décembre, l’association Sem Ta Route de Quartier d’Orléans avait concocté une soirée de clôture de l’année digne des plus beaux évènements de ce dernier mois de 2022.

C’est à partir de 19h30 que toute l’équipe de l’association a célébré la fin de l’année au Centre Social Hope 978 à Quartier d’Orléans. L’ambiance était féérique et l’air empli de solidarité dans la lignée des actions menées par cette association qui œuvre quotidiennement à créer et à renforcer du lien social dans le quartier. Pour cette fête de clôture, les enfants ont préparé eux-mêmes les costumes qu’ils portaient lors de leurs prestations de danse et de chant effectuées sur la scène installée pour l’occasion et protégée par un chapiteau grâce à EETS. La réussite de cette soirée et de la représentation artistique n’aurait pas été possible sans le talent regroupé de plusieurs associations et entreprises partenaires que l’organisation tenait particulièrement à remercier dont l’associations Swali-Ka qui a mis à l’honneur le gwoka, genre musical rythmique et emblématique de Guadeloupe, l’association Offset Production, l’association Jeunesse Avenir et Réussite avec en tête Benjamin et Kristy, SXM Gorilla Squad, la crèche Baby Dou, l’association Nature is the Key de Sandy Ground, présidée par Juliette Irish, qui collabore avec Sem Ta Route pour plus d’interactions entre les jeunes issus de ces deux quartiers prioritaires dans le Politique de la Ville, l’association Leo Club et Sandra Fleming qui ont permis à une vingtaine d’enfants du primaire et à des adolescents saint-martinois de recevoir des cadeaux de Noël lors de cette soirée portée avec brio par l’équipe de Sem Ta Route. Après les différents spectacles dont la sonorisation et les lumières étaient signées par NSL Électronique, les petits, au comble du bonheur, et les grands se sont retrouvés autour d’un repas de fête cuisiné par K Jay’s Taste. L’association Sem Ta Route dont la présidence est assurée par Aline Freedom et ses nombreux bénévoles ont encore prouvé lors de cet évènement à quel point la vie associative est un réel moteur au cœur des quartiers, que les collaborations sont la clé du succès pour développer la mixité intergénérationnelle et que leur travail dévoué paie : il suffisait de voir la joie sur le visage des enfants. _Vx

91 vues totales, 91 vues aujourd'hui