ASSOCIATION : Retour ensoleillé sur la 3e édition de Handysplash

Clôturer le Festival Langues, Arts et Culture les pieds dans l'eau et le cœur léger : c'est le pari relevé par la troisième édition de Handysplash, organisée sur la plage du Galion.

De 9h à 12h, une cinquantaine d’enfants issus des dispositifs ULIS, du SESSAD et du CMP ont partagé un moment d’évasion et de joie, entre éclaboussures et découvertes sensorielles.

Portée par l’association Handynamique, l’initiative a mobilisé une quinzaine de bénévoles, des associations partenaires, trois maîtres-nageurs et les secouristes de l’AFPS 978 pour encadrer les nombreuses activités proposées. Paddle, beach tennis, kayak, yoga sur l’eau, initiation au surf ou encore zumba aquatique ont rythmé la matinée, sous un soleil complice et une mer d’un calme accueillant.

L’événement s’est aussi inscrit dans une démarche de sensibilisation à la préservation du littoral. Un nettoyage de la plage a été réalisé dès l’arrivée, avec un message fort : aimer son île, c’est aussi en prendre soin. Tout au long de la matinée, les encadrants ont prolongé cette action par des échanges autour de la nature et du monde marin, semant dans les esprits des graines de conscience écologique.

Présents pour marquer cette belle clôture du FLAC, les représentants de la DRAJES, de l’Éducation nationale et de la Collectivité ont salué un événement à la fois festif, éducatif et inclusif. Un moment de pur bonheur, porté par une énergie collective et un engagement renouvelé. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition d’Handyculture, attendue à l’automne. _Vx