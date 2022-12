ASSOCIATION : L’année 2023 s’annonce chargée pour «les Fruits de Mer»

La dernière distribution gratuite de livre de l’année 2022 s’est déroulée samedi dernier à l’Amuseum Naturalis avec l’ouvrage « Super St. Martin Ocean ! ». Mark Yokoyama et Jenn Yerkes sont fin prêts à attaquer l’année nouvelle avec une pléthore de projets.

Habillés pour l’occasion en cette matinée du réveillon de Noël, Mark Yokoyama, Père Noël plus vrai que nature de l’association Les Fruits de Mer, et Jenn Yerkes, son fidèle binôme en Mère Noël antillaise, invitaient la population à découvrir le dernier ouvrage publié par leurs soins lors d’une distribution gratuite qui s’ajoutait à celles qui se sont déroulées lors du mois de novembre et de décembre.

Petits et grands ont reçu des mains de l’auteur le livre « Super St. Martin Ocean ! » d’une centaine de pages avec plus de 130 animaux et plantes à connaître grâce à des labyrinthes, des mots fléchés et des dessins. En ce 24 décembre, Jenn et Mark avaient concocté plusieurs surprises pour les visiteurs et quelques gourmandises dont les biscuits sablés en forme de sapin, de flocon de neige et d’étoile que les enfants avaient la liberté de décorer en toute créativité. Si cette séance de distribution de livre marquait la fin de l’année 2022, l’association Les Fruits de Mer sera bien occupée l’année prochaine avec des projets aussi intéressants que passionnants : Mark Yokoyama prépare la sortie d’un recueil en français de six poèmes de Lasana M. Sekou qui permettra aux enfants de découvrir la plume magnifique de cet artiste saint-martinois dans la langue de Molière. Une exposition se prépare également pour mettre en lumière les œuvres de Lasana Sekou, elle sera disponible en français, en anglais et en espagnol.

Jenn Yerkes va quant à elle se concentrer sur le deuxième tome d’« Incredibilia » pour apporter sur nos tables de nuit d’autres histoires incroyables des animaux de Saint-Martin.

Comme les espaces sous-marins restent une richesse de biodiversité et de pédagogie pour l’association Les Fruits de Mer, une exposition sur les différents habitats des animaux dans l’océan sera au programme de 2023.

Côté livres, d’autres suites s’ajouteront aussi à l’impressionnante bibliographie de l’association, avec par exemple « Soualiga Culture », clin d’œil aux fruits et aux plantes du territoire, et une version pour enfants de l’ouvrage sur les sargasses. En collaboration directe avec Celeste Beauperthuy, Mark Yokoyama travaille sur un livre dédié aux jouets d’artisanat saint-martinois des années 40 et 50, agrémenté de dessins et d’interviews sur la création de ces objets singuliers, pratiques et ludiques. En 2023, l’association Les Fruits de Mer contribuera donc encore à répandre la tradition et à partager les connaissances, pour le plus grand plaisir de tous._Vx

