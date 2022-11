ASSOCIATION : La collecte de dons d’Halloween réussit au Collectif Animaux SXM

Lundi dernier, lors du soir d’Halloween, l’association pour la cause animale a effectué une collecte baptisée « un don ou un sort » à la Baie Orientale et la récolte de cette première édition fut fructueuse.

Revisitant le légendaire « trick or treat » d’Halloween (« des bonbons ou un sort »), le Collectif Animaux SXM a eu l’idée d’organiser cette collecte originale pour les aider à couvrir les frais générés par la prise en charge des chiens et des chat abandonnés sur le territoire. Pour rappel, les coûts liés à cette prise en charge, entre l’identification, la stérilisation, le passeport, les frais médicaux et de voyage pour les faire adopter en métropole sont en moyenne de 250 euros par animal. Cinq représentants du Collectif Animaux SXM se sont donc mêlés aux parents et aux enfants déguisés qui faisaient du porte-à-porte dans le quartier pour faire appel à la générosité de la population. Celle-ci n’a pas manqué de répondre à cet appel lancé, 467,45€ ont été récoltés lors de l’action d’Halloween, ainsi qu’un gros sac de croquettes pour chien, quatre boites de croquettes pour chat et une laisse. D’autres sacs de croquettes sont encore à récupérer par les membres de l’association. Les toutous mascottes de l’évènement avaient quant à eux revêtu leur plus beau déguisement de diablotin même s’ils se sont comportés comme des anges. Et parce que la magie d’Halloween va dans les deux sens, à chaque don récolté, le généreux donateur repartait avec une poignée de bonbons offerte par le Collectif Animaux SXM. Aucun sort n’a été jeté pendant cette opération._Vx

Pour joindre l’association : +33 7 85 69 75 32 – collectifanimauxsxm@gmail.com – Facebook : Collectif Animaux SXM

