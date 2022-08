Association : Jeunesse Soualiga prépare sa rentrée

Créée en 2004, l’association Jeunesse Soualiga s’investit de manière régulière au sein de la communauté. Son action en faveur des jeunes permet de créer un espace de partage, d’accompagnement et de libre expression. Des nouveaux projets verront le jour à la rentrée.

Développement personnel

Après du cas par cas, l’association Jeunesse Soualiga souhaite ouvrir un volet accompagnement des jeunes à la rentrée de septembre. Création d’un curriculum vitae, l’ouverture d’un compte bancaire, ou bien inscription à l’auto-école, ces démarches sont nécessaires arrivé à l’âge de jeune adulte. Jeunesse Soualiga se positionne comme garant pour déclencher ces «réflexes qui ne sont pas toujours automatiques», confiait Jean Marc Gervais, président de l’association. Une manière de mieux responsabiliser les jeunes saint-martinois. Jeunesse Soualiga accueillera des intervenants et les parents afin de partager sur ces thématiques.

Soutien scolaire

«C’est un besoin qui augmente», assure Jean Marc Gervais. Toute l’année Jeunesse Soualiga a proposé un soutien scolaire en mathématiques. «On n’est pas une école mais on va élargir la proposition à la rentrée avec des cours de soutien en anglais et français». À côté, Jeunesse Soualiga accompagnera les jeunes adhérents dans la préparation de leurs examens jusqu’au jour J. Et c’est lorsque ces étudiants obtiendront leur diplôme que Jean Marc Gervais se verra récompensé, fier de leur parcours respectif.

Web radio

Le web radio est un espace fait par et pour les jeunes. Sexualité, drogues, violences, tous les types de sujets sont abordés en ligne, avec le soutien d’intervenants extérieurs qui répondent aux questions de la jeunesse et apportent une pédagogie derrière. La radio de Jeunesse Soualiga est à la recherche de ses nouvelles voix, et passionnés qui souhaiteront s’embarquer dans une aventure humaine et sans tabou. En septembre, l’association se déplacera dans les écoles afin de présenter la radio aux jeunes élèves.

Jeunesse Soualiga est à la recherche d’un local gratuit pour développer sa web radio. Pour aider l’association dans son investissement, vous pouvez faire un dons sur le site web : https://www.jeunessesoualiga.fr

Découverte de Saint-Martin et son patrimoine

Se repérer sur le territoire est important. Jeunesse Soualiga souhaite proposer la découverte de l’île par des randonnées, ou des énigmes à résoudre dans chaque quartier. «En groupe c’est toujours plus fun», lance Jean Marc. Ainsi, des activités loisirs permettront aux jeunes d’évoluer dans les différents quartiers et d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de Saint-Martin. _Pc

