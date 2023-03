ASSOCIATION : Instant bien-être pour une dizaine de femmes de Quartier d’Orléans

À l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars dernier, l’association Sem Ta Route a offert une découverte détente du Tai Chi Gong à une dizaine de femmes de Quartier d’Orléans.

En cette belle après-midi du mercredi 8 mars dans la cour du Centre Social de la Palmeraie à Quartier d’Orléans, un groupe de femmes complètement novices de cette pratique sportive aux nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit ont testé, avec plus ou moins d’adresse, certains des gestes fondamentaux d’une discipline dont elles ignorent tout : le Tai Chi Gong. En guise d’introduction, quelques minutes d’explication ont permis aux participantes d’en apprendre davantage sur cette pratique chinoise proche du yoga qui alterne des postures statiques avec des enchaînements très courts ainsi que des exercices respiratoires qui aident à la circulation des énergies et à pallier la sensation de jambes lourdes. Pour animer cet atelier bien-être, Elz Laubal a tout d’abord installé, assisté de l’équipe de Sem Ta Route, la sono portative qui diffuse une musique planante et douce. Les femmes se sont laissées guider et emmener par la voix rassurante de l’animateur dans une première série de gestes lents qu’elles reproduisaient par mimétisme avec une volonté commune de ramener l’énergie à soi, de la maîtriser et la canaliser au travers des figures lentes associées à des exercices de respiration et de concentration. « Je ne savais pas ce que c’était, mais après cette séance de test, je souhaiterais pouvoir continuer car je pense que cette méthode pourrait diminuer le niveau de stress et de tension après une journée au travail » confiait Bernadette. L’association Sem Ta Route de Quartier d’Orléans envisage la mise en place de séances à destination des adultes et des séniors, femmes et hommes. Des ateliers pour les enfants sont également en réflexion afin de leur permettre de s’apaiser, de développer leur confiance en eux et d’acquérir une meilleure gestion des émotions. _Vx

