ASSOCIATION : Handyculture, l’art au service des enfants en situation de handicap

Après deux sessions axées sur le sport, l’association Handynamique a fait le choix de rassembler les enfants en situation de handicap autour de la culture locale.

Dimanche 20 novembre dernier, sur le magnifique site de la ferme Rasta à Bellevue, une soixantaine d’enfants en situation de handicap ont vécu une matinée de découverte culturelle grâce à l’association Handynamique, créée le 25 juillet dernier et présidée par la dévouée Aurélie Soucy, avec le renfort de Métimer, Cobraced, le Club de Gym de St-Martin, la Ligue de Football, la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et des intervenants extérieurs. La peinture a grandement intéressé les enfants avec la réalisation d’une fresque Handyculture qui sera bientôt exposée au stade Vanterpool de Marigot, en face de Pôle Emploi. Le coin lecture était tenu par Marie Jocelyne Arnell, auteure du livre pour enfant « Ignacio and the mysterious egg » où les contes ont fasciné les petits.

Pour ne pas trop solliciter leur concentration, un atelier de coloriage était organisé dans le même espace pour qu’ils laissent exprimer toute leur créativité. Un peu plus haut sur le domaine, l’espace de jeux avec l’indispensable chamboultou pour stimuler la dextérité et la course en sac pour l’équilibre. La musique et la danse étant très présentes dans la culture saint-martinoise, l’atelier Gwoka prenait vie tous les quarts d’heure pendant lesquels les enfants apprenaient la danse traditionnelle aux sons des djembés d’Afrolatin’ Move. Le blind test destiné à faire découvrir ou redécouvrir les fruits basiques et locaux sur le thème du toucher et du goût a été fort apprécié des petits participants. Les 60 enfants venaient de différents organismes : dispositif ULIS des écoles, collèges et lycées, SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) et le Centre Médico-Psychologique (CMP) de l’hôpital qui accueille à la journée les enfants concernés. Autrefois regroupée en plusieurs associations, Handynamique tient à remercier les généreux donateurs dont SIAPOC pour la peinture, le Crédit mutuel pour l’équipement vestimentaire, le restaurant le Pressoir pour les bouteilles d’eau et Suncool SXM pour les tentes. _Vx

