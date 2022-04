ASSOCIATION : Chantier solidaire « les colles de la route » ce vendredi 22 avril

Les Compagnons Bâtisseurs organise en tant qu’opérateur en faveur de l’Association des Centres Français de Quartier un chantier solidaire de sensibilisation à la sécurité routière à Quartier d’Orléans.

L’Association des Centres Français de Quartier (ACFQ) a plusieurs objectifs dont ceux de conduire des projets de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques, de développer une culture commune, de partager des compétences et de garantir la réussite de toute action d’insertion sociale par l’activité économique. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet intitulé «Les Colles De La Route», une action de sensibilisation à la sécurité routière qui s’adresse aux enfants de 3 à 16 ans, qu’ils soient scolarisés ou non, mais aussi aux adultes et particulièrement à ceux qui apprennent le français comme langue étrangère. Le but de ce chantier solidaire, qui aura lieu ce vendredi de 9h à 16h, est d’accompagner l’association ACFQ à déployer cette initiative. Les Compagnons Bâtisseurs, association nationale qui intervient depuis plus de 50 ans pour l’amélioration de l’habitat, l’insertion économique dans le secteur du bâtiment et l’accueil de jeunes volontaires, ont donc construit un plan schématique et vont peindre le parcours de sécurité routière directement sur la dalle en béton d’un ancien terrain de basket-ball qui est situé au sein des résidences salines et palmeraies de la Semsamar qui a donné son accord pour réaliser ce chantier solidaire à Quartier d’Orléans. L’association ACFQ animera ce parcours dans le cadre de ses activités avec les jeunes du quartier. Les Bricos du Cœur financent à 100% le coût matériel du projet. Les Compagnons bâtisseurs interviennent en qualité d’opérateur sur ce chantier au profit de l’association ACFQ mais également des habitants. Le but d’une telle opération est à la fois de développer l’offre d’équipements publics et associatifs mais également d’impulser une dynamique collective de solidarité et d’engagement. Les associations comptent sur la mobilisation des uns et des autres pour les rejoindre à l’occasion de cette journée. Les trois mots à retenir de cette action seront : cohésion, partage et citoyenneté. _Vx

Infos : 06 90 18 91 31

