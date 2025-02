ASSOCIATION : Cadets de gendarmerie : une nouvelle promotion engagée à Saint-Martin

Depuis le mois d’octobre dernier, sous l’égide de la gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, dix jeunes de l’île sont volontaires au sein de l’association des cadets de gendarmerie de Saint-Martin et découvrent les valeurs d’engagement et de civisme à travers des expériences sur le terrain.

Une première expérimentation du dispositif avait été lancée en 2022 sur l’île, sous l’impulsion de la Guadeloupe. Faute de budget, cela avait été ensuite abandonné.

En 2024, l’installation du commandement de gendarmerie de SXM et SBH a permis la création de cette association loi 1901, présidée par Jean-Baptiste Monin, formateur et fondateur de l’IT-Akademy, la première école de codage et de cybersécurité.

L’association des cadets de gendarmerie de Saint-Martin, 103e du territoire français, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, sur le principe du volontariat. Jean-Baptiste Monin précise : « Elle ne vise pas à former ou recruter de futurs gendarmes qui, dans ce cas, s’orientent vers les écoles de gendarmerie, mais cherche à sensibiliser les jeunes aux valeurs prônées par la République : engagement, civisme, connaissance des organes de l’État ». Les expériences sur le terrain sont donc variées : découverte de la Préfecture, de la Collectivité, ou encore des tribunaux et de la Police aux Frontières (PAF).

À Saint-Martin, dix jeunes (six filles et quatre garçons) ont inauguré cette toute première promotion et vivent, un samedi par mois, une journée d’immersion et d’apprentissage. Ce samedi du mois de février était notamment consacré à la découverte du fonctionnement de l’OFAST (office anti-stupéfiants).

Bien que le but premier ne soit pas de recruter de futurs gendarmes, l’expérience peut cependant faire naître des vocations. Ainsi, après l’expérience inaugurale de 2022, deux jeunes volontaires ont intégré l’école de gendarmerie. Une initiative supplémentaire pour soutenir la jeunesse locale. _LA

