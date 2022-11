ASSOCIATION : Beau succès de la randonnée culturelle guidée de l’ACS ZEPIN sur Grand-Case et ses alentours

La randonnée organisée par l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive) a débuté par le passage à la ferme pédagogique Oualichi Farm, dont les tenanciers, Rose et Bruno attendaient les participants pour l’explication sur les particularités des différentes espèces animales et végétales, qui font l’authenticité de ce lieu.

Ensuite a débuté ladite randonnée guidée. Tout le long du parcours les randonneurs en ont appris plus sur le lieu-dit « Anse Marcel » et sur Grand-Case avec sa flore et sa faune. L’abondance des papillons en cette saison d’hivernage a permis d’acquérir plus de connaissances sur les espèces communes telles que les piérides.

A la fin de ce beau moment de découverte, l’association culturelle et sportive ZEPIN a servi à la cinquantaine de marcheurs un petit déjeuner traditionnel d’antan, accompagné de bush tea dont la préparation a été élaborée pour calmer les courbatures éventuelles d’après marche. S’en est suivi un quiz qui a renforcé davantage l’aspect ludique de cette sortie. Beaucoup de participants ont ainsi reçu des cadeaux préparés par l’association mettant en avant sous différentes recettes, les fruits de saison pour la période. L’accent porté sur ces préparations gustatives ont données la note à la promotion de la culture et du bien-être.

Le Président de l’ACS ZEPIN, Xavier MIRRE-MINORI remercie Kendo pour le lieu d’accueil dédié à la réception des randonneurs pour le convivial petit déjeuner, les membres, sympathisants et bénévoles Sylvie, Leen-Maud, Françoise, Nadine, Annette, Tina, Léonard, Pitou, Nicolas pour l’encadrement, l’accueil et la mise en place, ainsi que Jerry de l’association Team Alpha pour son assistance logistique, la boutique florale La case Abaka, sponsor pour le lot Bruyère du Cap. Ouverte à tous publics, L’ACS ZEPIN continue ses activités, pour le mois de novembre en proposant sa septième édition « visite culturelle guidée de sites historiques » avec des anecdotes le dimanche 27 novembre 2022.

Une grande randonnée pédestre qui permettra à de nombreuses personnes de partir à la découverte de l’histoire de l’île, de son architecture et de ses cultures. A faire absolument ! _AF

Infoline: 0690-369-620 ou Facebook ACS ZEPIN Saint Martin

