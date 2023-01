ASSOCIATION ANIMALE : Première journée d’adoption ce dimanche 15 janvier

Le Collectif Animaux SXM organise sa première journée d’adoption dédiée aux chiens en recherche d’une nouvelle famille ce dimanche de 12h à 15h à Grand-Case.

L’évènement aura lieu sur le parking du restaurant Claquettes Chaussettes SXM et Rôtisserie Les 3P, tous deux partenaires, ce dimanche 15 janvier dès midi. Organisée par l’association Collectif Animaux SXM qui œuvre au sauvetage, à la protection et au placement des animaux, la journée d’adoption invite toute personne désireuse de rencontrer les toutous et de prendre l’engagement d’adopter un chien qui le sauvera définitivement des dangers de la rue. L’adoption est un acte réfléchi et responsable. Elle se fait sous contrat entre l’adoptant et l’association, avec un délai de 7 jours. De plus, un certificat d’engagement et de connaissance est demandé de la part de tout adoptant, certificat mis en application depuis le 1er octobre 2022 afin de contrer, entre autres, aux abandons en masse. Ce certificat peut être obtenu chez un vétérinaire ou auprès des membres détenteurs d’une Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED). Mais avant toute procédure administrative, l’objectif d’une journée d’adoption est de permettre aux potentiels adoptants de rencontrer l’animal qui touchera leur cœur. Cinq chiens seront présents lors de cette manifestation, chiens sauvés de la rue ou de la fourrière, qui sont dans l’attente de trouver leur famille pour la vie. Au terme de cette journée, les chiens adoptés repartiront dans leur famille d’accueil afin que l’association Collectif Animaux SXM effectue la procédure de vérification habituelle. Ils retrouveront leurs nouveaux parents dès que celle-ci sera terminée et validée. Une séance photo avec les toutous et les familles d’accueil se tiendra sur la plage de Grand-Case en matinée de ce dimanche, les clichés seront disponibles à la vente lors des Mardis de Grand-case afin de récolter des fonds pour l’association qui n’a malheureusement reçu aucune subvention de la part de la Collectivité. Une tombola sera également organisée pendant la journée d’adoption entre midi et 15h grâce aux deux partenaires Claquettes Chaussettes et les 3P pour gagner une douceur à grignoter ou une boisson à siroter. Le tout dans la joie et la bonne humeur, avec comme priorité de trouver une famille bienveillante et aimante pour les chiens de Saint-Martin. D’avance, merci pour eux. Adopt, don’t shop. _Vx

Légende photo :

De-gauche-à-droite : Camille, Élise et Ornella, membres du Collectif Animaux SXM

