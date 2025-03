ASSOCIATION : Ambiance rétro pour la 6ème édition de « Fan d’Elle »

L’association ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin vous invite à célébrer la Journée Internationale des Droits de la Femme avec la 6ème édition de sa soirée caritative “Fan d’Elle”, le samedi 8 mars à 19h, au Coco Beach de la Baie Orientale. Après le succès des précédentes éditions, cet événement, qui entre dans le cadre des missions d’accompagnement des femmes de la structure associative, revient dans un format inédit et festif de dîner karaoké live.

Cette année, le cadre enchanteur du Coco Beach de la Baie Orientale accueillera cette soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la convivialité. Un retour dans les années 70 et 80 a été choisi pour mettre à l’honneur les femmes du territoire avec une ambiance karaoké live où chacune pourra chanter et revivre les plus grands succès de ces décennies mythiques.

Sur scène, des artistes talentueux offriront des performances inoubliables pour faire vibrer le public. King Timo & Kasion Band transporteront les invités avec leur énergie et leurs sons de Soca, Reggae, Zouk, Kompa, tandis que DJ Shawty fera monter l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. Audrey Gil, directrice de l’ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin, souligne l’importance de cet événement qui, année après année, rassemble la communauté autour de valeurs de solidarité et d’engagement. Les places étant limitées, il est vivement conseillé de réserver sans tarder pour soutenir cette noble cause (40€/personne, repas compris). La soirée “Fan d’elle” promet une immersion inoubliable dans l’esprit des années disco et funk (dress code oblige), où la sororité et le plaisir de chanter ensemble seront les maîtres-mots. _Vx

Infos et réservations : 05 90 29 26 80 – 06 90 666 223

