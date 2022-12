ASSOCIATION : 300 cadeaux de Noël distribués aux enfants de Quartier d’Orléans

Plus généreuse que jamais, Lydia Lawrence, chanteuse saint-martinoise que l’on ne présente plus, a offert trois cent cadeaux de Noël aux élèves de l’école maternelle Eliane Clark de Quartier d’Orléans.

L’évènement fut marquant pour les petits jeudi dernier avec l’arrivée en avance de Noël et des cadeaux. Après avoir décoré le grand sapin de Noël, Lydia Lawrence et son équipe ont distribué les 300 cadeaux récoltés par le biais de son association « Une lumière pour les îles » créée en 2018 suite au passage de l’ouragan Irma. Avec la même volonté d’apporter du soutien et de l’aide aux enfants de son quartier natal, Lydia Lawrence prouve à nouveau par cette action son attachement à ses racines et à son espoir infaillible en la jeunesse saint-martinoise.

Grâce à un partenariat avec Air Caraïbes qui couvrait les frais de transport pour acheminer les présents, le mère Noël d’un jour est arrivée les bras chargés de cadeaux pour les enfants de l’école maternelle dont les yeux pétillaient d’impatience. Peluches, jouets, les petits n’ont pas caché leur joie en ouvrant les cadeaux offerts. Lydia Lawrence récolte des dons à l’année pour les enfants de Quartier d’Orléans. Le 7 septembre dernier, ce sont plus de 60 kilos de fournitures scolaires dont ont bénéficié les enfants de cette zone et alentour, distribués gratuitement par l’association « Une lumière pour les îles ». Bravo à Lydia Lawrence… et au Père Noël ! _Vx

1,465 vues totales, 83 vues aujourd'hui