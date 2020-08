Associatif : La sécurité routière s’invite à l’école

Dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes » lancé par le gouvernement, plus d’une centaine de jeunes ont été sensibilisés à la sécurité routière au collège de Quartier d’Orléans. Une opération mise en place par l’Association Sécurité Routière SXM.

En mai 2019, à l’initiative de la gendarmerie, des pompiers, de la police territoriale, des professionnels du secteur ou encore des représentants de l’Education nationale, le forum de la sécurité routière avait permis de sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de la route. Confortés par le succès de l’opération, l’engouement des jeunes et la volonté d’infléchir la courbe de la mortalité routière, les professionnels investis dans le dispositif se sont donnés pour mission de pérenniser leurs actions à travers l’Association Sécurité Routière SXM, présidée par le capitaine de gendarmerie Thierry Verres. Durant 10 jours, l’association a sensibilisé entre «250 et 300 jeunes» aux dangers de la route. Pour rendre l’apprentissage des règles de conduite plus ludique, l’association avait installé ses quartiers en plein air à proximité du terrain de sport du collège. Là, un simulateur de deux-roues et une piste routière attendaient les élèves. Objectif : prendre connaissance des panneaux de signalisation, les respecter et s’essayer à la conduite d’un deux-roues via un simulateur et munis de lunettes destinées à reproduire les effets de la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Une action que l’association compte reconduire dans les mois à venir.

