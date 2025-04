ARTS MARTIAUX: Le club Caribbean Shidokan brille à la Coupe de France 2025

Le 12 avril dernier, le club Caribbean Shidokan a une nouvelle fois hissé haut les couleurs de Saint-Martin lors de la Coupe de France Shidokan 2025. Quatre combattants avaient fait le déplacement, une équipe identique à celle envoyée au Championnat d’Europe en mars dernier en Lituanie. Les résultats témoignent une fois de plus de l’excellence du niveau atteint par ces jeunes athlètes.

Lucie Pillant et Alexandre Marchi, tous deux engagés en Shidokan Classic chez les juniors en moins de 56 kg, décrochent chacun la médaille d’or dans leur catégorie respective. En Shidokan Mix Martial, discipline plus proche du MMA, Charlesson Reymond s’impose chez les séniors 72 kg et remporte également l’or. Enfin, Jean-Philippe Delogu monte sur la deuxième marche du podium chez les juniors poids lourds.

Cette performance confirme la régularité du club sur la scène nationale et internationale. Depuis 2023, les combattants de Caribbean Shidokan ont cumulé sept médailles d’or, une d’argent et une de bronze en Coupe de France, ainsi que deux titres européens. Ce palmarès vient récompenser un travail rigoureux et le soutien constant des partenaires institutionnels, dont la Collectivité et la DRAJES. Bravo !_Vx

