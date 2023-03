ARTS MARTIAUX : L’Aïki Taï Jutsu revient à Saint-Martin

Martijn Tilanus, qui pratique les arts martiaux depuis 1994, relance une section d’art martial d’auto-défense en partie française de l’île.

Pratiquée dans un concept de sport-santé, accessible à tous et sans compétition, cette discipline inspirée de plusieurs styles d’arts martiaux et d’harmonisation des énergies est basée sur le principe de coordination entre l’attaque et la défense. Martijn Tilanus, 3ème dan d’Aïkido (Abe Ryu Style), 2ème dan Aïki-jiujitsu Gyukute do et 1er dan Tai-Jitsu ryu, secondé par Cécile Lucidarme qui, forte de 20 ans de karaté, possède le même grade que son binôme du tatami, propose au public de découvrir l’Aïki Taï Jutsu avec une séance d’essai au dojo de la Caribbean Shidokan de Bellevue à Marigot. Les participants qui désirent s’initier au self-defense avec une touche d’art martial traditionnel japonais sont invités à s’inscrire à une des sessions le mardi et le jeudi de 20h45 à 22h ou le samedi de 15h30 à 17h. Les séances s’adressent aux adultes, femmes et hommes, et aux jeunes à partir de 12 ans. L’association a besoin de pratiquants afin de devenir pérenne dans cette volonté de transmettre les valeurs morales véhiculées par les arts martiaux comme la bonté, l’humilité, la loyauté, le courage, l’honneur, la maîtrise de soi ou encore la persévérance. La pratique régulière de l’aïki taï jutsu contribue pleinement à la construction de soi et à un mental d’acier. Le tatami n’attend plus que vous. _Vx

Infos : 06 90 22 21 21 – Email : aikidosxm@gmail.com

