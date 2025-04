ARTS MARTIAUX / Aïkido et self-défense : deux jours de pratique avec des experts venus de métropole

À la fin du mois, un rendez-vous inédit mettra les arts martiaux à l’honneur à Saint-Martin. Organisé par l’association Aikitai Jutsu Ryu Abe, un séminaire accessible à tous proposera de s’initier ou de se perfectionner à l’aïkido et au self-defense. Deux disciplines exigeantes et profondément humaines, où s’allient maîtrise de soi, respect mutuel et recherche d’équilibre.

Les sessions auront lieu les samedi 26 de 14h à 16h et dimanche 27 avril de 10h à 12h au dojo de la Caribbean Karaté Oyama à Hope Estate. Trois experts venus de métropole animeront les cours : Michael Charles et José Cutillas, tous deux 6e dan, ainsi que Julie Cutillas, 4e dan. Une opportunité rare de s’initier à l’art du mouvement juste et de la défense sans violence, aux côtés de maîtres reconnus.

Ce rendez-vous s’adresse aussi bien aux pratiquants confirmés qu’aux novices désireux de s’essayer à une discipline à la fois physique et mentale. L’aïkido, au croisement des techniques martiales et de la philosophie, séduit par sa fluidité et son exigence. Quant au self-defense, cette pratique offre des clés concrètes pour mieux appréhender des situations de danger dans la vie quotidienne.

Ce séminaire, au tarif de 15€/2h de cours, entend faire rayonner l’esprit martial dans sa dimension la plus noble : celle du respect, de l’apprentissage mutuel et de la progression personnelle. L’association organisatrice espère ainsi éveiller de nouvelles vocations et renforcer les liens entre passionnés d’arts martiaux sur l’île. _Vx

Infos : 06 90 22 12 11

