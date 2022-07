ARTISANAT LOCAL : Quatrième édition du marché culturel de Quartier d’Orléans

L’artisanat sera en point de mire ces vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet de 14h à 19h à Quartier d’Orléans. Eléa Menta, co-fondatrice du marché culturel, invite les enfants et les adultes à partager sa passion de l’agriculture et de la confection locale.

Cupcake, jus de fruits frais et locaux, fruits de mer, nourriture végétarienne et végétalienne, légumes frais, pâtisserie et gâteaux, bonbons, tartes, miel fait maison, pizzas, savon artisanal, bijoux et créations artistiqu es, on comptera plus d’une dizaine de stands au marché culturel et artisanal de Quartier d’Orléans. De nombreuses animations pour enfants seront également proposées avec un focus sur l’agriculture. Diplômée en agronomie, Eléa a vécu une enfance bercée par la culture du sol. L’agriculture et l’aménagement des écosystèmes sont une réelle passion pour la jeune femme et ses deux frères, artisans autodidactes qui organisent le marché culturel avec elle. À son retour de ses études, Eléa est frappée par le manque de production agricole locale. Forte de son expérience en Martinique, elle décide, en avril dernier, de créer et lancer son premier marché local, 100% artisanal, à Quartier d’Orléans. Marché destiné à sensibiliser les jeunes sur les méthodes de production des aliments, Eléa consacrera la journée de vendredi à leur apprendre à planter, à connaitre les plantes locales, à recycler en utilisant et replantant les légumes pourris, partageant ainsi ses connaissances de technicienne agronome avec la jeunesse saint-martinoise. Les adultes curieux sont aussi concernés par ces ateliers enrichissants. Le marché culturel de Quartier d’Orléans permet non seulement à la population de découvrir les artisans locaux mais il y règne également une dimension éducative qui participe désormais à l’identité de ce marché qui signe ici sa quatrième édition. Les enfants pourront également se divertir sur le mini-terrain de golf construit avec les élèves de Quartier d’Orléans. Une navette de bus partira de Marigot et de la Baie Orientale toutes les heures à partir de 13h30 vers le site du marché qui se tiendra au 11 impasse Mont Saline à Quartier d’Orléans (entrée après le terrain de football, à côté de Lake’s and Dail’s). Le marché culturel d’Eléa Menta est une histoire de famille, il rassemble la communauté dans le partage et la solidarité, en célébrant le vivier de talents qui se trouve à Quartier d’Orléans. _Vx

Infos : 06 90 88 65 74 ou 06 90 84 16 05

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

