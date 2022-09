ARTISANAT LOCAL : Le marché culturel de Quartier d’Orléans continue d’attirer du monde

Après un retour en force en juillet, le marché culturel de Quartier d’Orléans s’installe de plus en plus comme un des marchés artisanaux à ne pas manquer. Les 13 et 14 août derniers, le marché a encore accueilli un large public de curieux et de connaisseurs des bons produits.

Les éditions se succèdent mais ne se ressemblent pas, laissant toujours au public de nouvelles surprises ou produits locaux dont les artisans présents ont le secret. Pour cette édition du mois d’août, plusieurs canetons saluaient l’entrée de chaque nouvel arrivant. Les organisateurs du marché culturel de Quartier d’Orléans travaillent dur pour mettre en avant leurs produits, leurs créations et leur savoir-faire : légumes frais, plantes aromatiques, jus de fruits frais et locaux, fruits de mer, nourriture végétarienne et végétalienne, confits de noix de coco ou de patate douce, caramels faits maison, bonbons de Linda, miel local, tartes, bijoux et savons en trompe-l’œil version cupcake. Sans oublier les animations pour enfants avec le terrain de mini-golf et la piste de bowling. Eléa et son frère Obadiah, dont le père et la nièce tiennent également un stand, se réjouissent de l’engouement que suscite leur marché artisanal. Diplômée en agronomie, Eléa transmet sa passion des plantes et leurs secrets traditionnels quand Obadiah, artisan autodidacte qui a construit son four à pizza avec des briques recyclées, vous concocte une pizza végétarienne dont l’odeur réveille instantanément les papilles. Pour encore plus d’accessibilité, plusieurs panneaux indiquant le lieu du marché ont été placés aux endroits stratégiques de Quartier d’Orléans. Après la visite de la seconde vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin, Bernadette Davis, c’est cette fois Frantz Gumbs, député de Saint Martin et de Saint-Barthélemy, qui est allé à la rencontre des organisateurs et des artisans. Il a pris le temps d’échanger avec les personnes présentes, en passant à chaque stand. Joli clin d’œil des officiels qui soutiennent les initiatives citoyennes comme celle impulsée par Eléa et sa famille. _Vx

Infos : 06 90 88 65 74 ou 06 90 84 16 05

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

402 vues totales, 402 vues aujourd'hui