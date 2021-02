ARTISANAT LOCAL CARITATIF // SXM St Martin Gems : l’art de sublimer  les fragments de verre rejetés par la mer

Ces petits fragments de verre rejetés par la mer que l’on trouve sur plusieurs plages de Saint-Martin ont cette particularité d’avoir été polis naturellement par le brassage avec le sable et les chocs avec des rochers ou galets. C’est sur la plage de Grand-Case il y a maintenant deux ans qu’Amy a ramassé ses premiers trésors.

« J’avais déjà remarqué ces petits bouts de verre et entendu parler du verre de mer (Sea Glass) mais ce jour-là, ça a particulièrement attiré mon attention au vu de la quantité.

En un après-midi, j’en ai ramassé une douzaine. À chaque fois qu’on allait se baigner, j’en collectais quelques-uns et je les ai ramenés à la maison. »

Cet hiver-là, Amy a fabriqué son tout premier bijou avec un de ces verres de mer et une ficelle en cuir pour l’offrir à une amie qui lui a murmuré l’idée d’en confectionner d’autres. Amy se lance en autodidacte et porte ses créations, ce qui déclenche de nombreuses réactions positives et enthousiastes quand les gens qui croisent son chemin, la questionnent sur ces bijoux singuliers et originaux. À l’image du flocon de neige, aucun fragment de verre n’est pareil, chaque pièce a une forme unique, une couleur pure et un polissage qui fait imaginer toutes les vies que ce petit bout de verre inoffensif a pu avoir. Vient-il d’une bouteille de champagne sabrée pour fêter la naissance d’un enfant ou un mariage ? D’une bouteille de bière levée pour trinquer avec des amis retrouvés ? D’une bouteille d’eau qui trônait au centre d’une tablée familiale ?

« J’ai continué à faire des colliers et des bracelets ajustables pour des amis jusqu’à ce que l’un d’eux me suggère d’en vendre. C’est vrai que ça peut être un joli souvenir, si certains viennent visiter Saint-Martin et veulent repartir en emportant un bout de l’île avec eux. Par contre si je me mettais à vendre mes créations, je voulais impérativement redonner à cette île si chère à mon cœur. »

Tous les profits réalisés grâce aux ventes de SXM St Martin Gems sont reversés à une œuvre caritative saint-martinoise dédiée aux orphelins. Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme : un rebus marin qui devient un cadeau, un cadeau qui continue de donner à Saint-Martin. Trash to Treasure. _Vx

Facebook : SXM St Martin Gems @SXMSTMARTINGEMS