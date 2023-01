ARTISANAT : Les Jeudis en Folies mettent le vin à l’honneur

Demain, l’édition des Jeudis en Folie de l’Anse Marcel s’enivre avec le Goût du Vin, partenaire de ce jeudi 19 janvier. Si la consommation d’alcool doit être modérée, l’expérience des Jeudis en Folie peut se vivre sans limite !

Inauguré le 15 décembre de l’année dernière, les Jeudis en Folie sont devenus un évènement incontournable à Saint-Martin. Après le succès retentissant des éditions des fêtes de fin d’année, les Jeudis en Folie, imaginés par Corinne Deloche qui signe l’organisation impeccable de ce marché artisanal avec Frédéric Wild, continuent de proposer chaque semaine une thématique différente. Après la féérie de Noël, l’ambiance cabaret qui invitait au french cancan, l’épiphanie qui sentait bon la galette des rois, le clin d’œil à la Nouvelle Orléans et aux sonorités de jazz, voici la « Garden Party » ce jeudi 19 janvier à partir de 18h avec comme partenaire de choix, le Goût du Vin. Outre les stands des artisans créateurs présents dans le décor magnifique de la galerie Les Acacias et des 19 boutiques de luxe, les Jeudis en Folie offrent au public une découverte singulière et inoubliable d’Anse Marcel. Demain, les œnologues en herbe et les amoureux du monde vinicole vont pouvoir déguster plusieurs vins présentés par les experts. Si votre coup de cœur s’arrête sur un cépage en particulier, les ventes se feront sur place ou sur commande, de quoi approvisionner votre cave à vins pour des soirées de dégustation entre amis ou en famille. Grâce au sponsoring de la société Arès Sécurité, cette édition des Jeudis en Folie sera animée musicalement par DJ Million, dans une ambiance festive avec un soupçon de French Touch pour rendre hommage au thème du vin. Avant ou après la dégustation, flânez dans les stands des artisans où vous trouverez des produits uniques et locaux, que ce soit du prêt-à-porter, des accessoires, de la décoration, des bijoux ou des douceurs comme le sorbet coco. Ce marché artisanal se démarque par son originalité, signature des Jeudis en Folie. Il se classe désormais dans les évènements hebdomadaires à ne pas manquer à Saint-Martin. La Garden Party de ce jeudi 19 janvier débutera à 18h jusqu’à 22h à la galerie Les Acacias à Anse Marcel. Avant de déguster les meilleures cuvées du Goût du Vin, n’oubliez pas de choisir un.e capitaine de soirée qui profitera pleinement des amuse-bouches et du marché avant de ramener tout le monde en sécurité à la maison. _Vx

