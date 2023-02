ARTISANAT : Les Jeudis en Folie lancent la soirée Guinguette

Ce jeudi 16 février dès 18h, Anse Marcel dansera aux sons des plus belles chansons françaises lors du marché artisanal hebdomadaire de la galerie Les Acacias, tout en dégustant les meilleurs cépages proposés par le Goût du Vin.

Grâce à l’imagination sans borne de Corinne Deloche, co-organisatrice des Jeudis en Folie avec Frederic Wild, cette nouvelle édition promet d’être festive, conviviale et idéale pour une sortie en famille ou entre amis. Quand les adultes siroteront un verre de rosé, de blanc ou de rouge lors de la dégustation sponsorisée par le Goût du Vin, les enfants auront la liberté de s’amuser dans le château gonflable et de participer à de nombreux jeux. Période de carnaval oblige, un concours du meilleur costume pour enfant aura lieu avec, bien entendu, des cadeaux à la clé. Saint-Martin étant connu pour son extravagance raffinée, que les bambins n’aient pas peur d’exprimer toute leur créativité. Comme chaque jeudi, une nouvelle thématique pose l’ambiance du marché artisanal de l’Anse Marcel qui réunit les exposants créateurs autour des 19 boutiques de luxe qui composent la galerie Les Acacias, boutiques qui seront ouvertes jusqu’à 22h. Au programme de ce Jeudi en Folie du 16 février : soirée guinguette animée par July qui chantera les perles du répertoire français. Afin de coller avec le côté populaire et de briller sur la piste de danse, les adultes opteront pour une tenue rétro, chic et confortable agrémentée d’accessoires inspirés des années 20 à 50. Les Jeudis en Folie restent un évènement apprécié du plus grand nombre, l’édition de demain ne va certainement pas déroger à la règle. _Vx

189 vues totales, 189 vues aujourd'hui